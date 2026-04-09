狂粉擺「桃鈴音音」廁所照爆紅　本尊傻眼這格局曝：就在台灣

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下五期生成員「桃鈴音音」（桃鈴ねね）自2020年開始活動以來，就受到許多粉絲的喜愛，因此粉絲收集相關周邊，可說是見怪不怪。不過近期竟出現一則桃鈴音音照片在廁所馬桶上的貼文，讓本尊看到傻眼並轉貼分享，同時從廁所磁磚以及衛生紙，就可得知這根本就是典型的台灣廁所。

▼狂粉擺「桃鈴音音」廁所照爆紅。（圖／翻攝自X／@momosuzunene）

事情其實是，一名桃鈴音音的台灣粉絲，為了實現被推看著上便便的夙願，於是在廁所擺放桃鈴音音照片在廁所馬桶上，拖著下巴的桃鈴音音搭配馬桶，一看之下畫面顯得格外強烈，再加上本身桃鈴音音就會時不時活躍在海外社群上，因此沒多久便被她本人看到，如此衝擊畫面，也讓她感到相當傻眼並想把這份錯愕分享出去，如此疑惑反應，迅速在日本社群上掀起熱議，也讓台灣廁所竟意外以這種形式爆紅。

雖說該處貼文沒有明確指出，照片中就是台灣的廁所，但可以從廁所地板所選用磁磚，再加上放置在左上角的中文衛生紙包裝，不用猜一眼就可認出這就是台灣常見廁所。面對如此瘋狂舉動，許多日本網友也像桃鈴音音一樣，「完全理解，這是什麼鬼的感覺」、「世界之大，竟有如此有趣的怪癖」、「被注視感覺壓力好大」、「有藉口可以一直跑廁所了」。