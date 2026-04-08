ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Apex》風暴點回歸遭光速刪除　「無限崩潰」官方諾：會解決

記者黃冠瑋／綜合報導

EA射擊遊戲《Apex英雄》自從在2019年上市後，靠著快節奏戰鬥與復活隊友機制以及豐富角色內容，成功吸引大量玩家前往遊玩。近期遊戲第28賽季也迎來熱門地圖「風暴點」回歸，然而該圖上線不到兩週便出現多項遊戲崩潰問題，讓官方不得不緊急下架，並承諾該圖問題一旦解決，將會再次發布。

▼《Apex》風暴點回歸遭光速刪除。（圖／翻攝自Respawn）

▲▼《Apex》風暴點回歸遭光速刪除。（圖／翻攝自Respawn）

關於目前「風暴點」問題，目前官方已於3日緊急下架該圖，根據開發人員在社群媒體上的回應，接下來「風暴點」地圖將會一直處於下架狀態，直到團隊能找到解決崩潰問題原因。雖然官方承諾一旦問題解決就會發布更新，但目前尚未確定具體時間表，因此該地圖是否會在第28賽季剩餘的比賽中回歸，目前仍是未知數。在「風暴點」缺席期間，官方則是把「E區」地圖再次重新加入到輪換當中，這也意味著目前與第一賽段相比，唯一不同的地圖是「奧林匹斯」。

雖說此次崩潰問題，也不是官方所樂見的，但目前對於這項消息，玩家則是呈現褒貶不一，有些玩家樂見地圖移除，畢竟遊戲穩定，才是關鍵。但也有另一些玩家則對地圖輪換機制與第一賽季基本相同感到相當失望。雖然風暴點和E區都是大型地圖，但它們的佈局截然不同，與之相比風暴點在玩家對戰上更顯特色。

至於活動方面，Respawn工作室近日則是為《Apex英雄》的狂野模式帶來了些許改變，每位英雄現在都裝備了渦流護盾：舉起渦流護盾擋下飛來的子彈，放開後即可將子彈反射回擊敵人。此外，經典英雄轟哥也將迎來全新威名造型。

關鍵字：Apex英雄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

推薦閱讀

《Apex》風暴點回歸遭光速刪除　「無限崩潰」官方諾：會解決

海外票選4月最期待新番！《Re:0》第四季破千票登頂今晚放送

漫畫大國動搖？日少年閱讀漫畫率大幅下滑　專家示警注意根基

行人戴耳機事故多...科學家創「反降噪」腳踏車鈴　聲波穿透障礙

顯卡壞了拿去烤箱加熱？180度烤12分鐘竟復活　專家警風險高

《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》初回特典公開

樂高版《航海王》動畫？騙人布講故事Netflix上線　作者親監製

美國老牌影集亂入VTuber　暗諷「創傷刻板」網揭：聊天不夠火爆

知名遊戲開發者暫不公開新作內容　原因曝「怕被AI抄襲」

《赤血沙漠》再傳災情「軟鎖崩潰」　玩家籲自救：別太早拿道具

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

原作者親砸錢參與動畫製作：失敗就破產

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

遊戲開發者不公開新作內容：怕被AI抄襲

顯卡壞了拿去烤？180度加熱12分鐘復活

真人《蠟筆小新》逆轉評價網讚用心

《超級瑪利歐銀河》賣破百億

樂高版《航海王》動畫Netflix上線

美國老牌影集亂入VTuber！

漫畫大國動搖？日少年看漫畫率大幅下降

科學家創「反降噪」腳踏車鈴

最新新聞

《Apex》風暴點回歸遭光速刪除

海外票選4月最期待新番《Re:0》第一

漫畫大國動搖？日少年看漫畫率大幅下降

科學家創「反降噪」腳踏車鈴

顯卡壞了拿去烤？180度加熱12分鐘復活

《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》

樂高版《航海王》動畫Netflix上線

美國老牌影集亂入VTuber！

遊戲開發者不公開新作內容：怕被AI抄襲

《赤血沙漠》傳災情「軟鎖崩潰」

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366