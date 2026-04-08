《Apex》風暴點回歸遭光速刪除　「無限崩潰」官方諾：會解決

記者黃冠瑋／綜合報導

EA射擊遊戲《Apex英雄》自從在2019年上市後，靠著快節奏戰鬥與復活隊友機制以及豐富角色內容，成功吸引大量玩家前往遊玩。近期遊戲第28賽季也迎來熱門地圖「風暴點」回歸，然而該圖上線不到兩週便出現多項遊戲崩潰問題，讓官方不得不緊急下架，並承諾該圖問題一旦解決，將會再次發布。

▼《Apex》風暴點回歸遭光速刪除。（圖／翻攝自Respawn）



關於目前「風暴點」問題，目前官方已於3日緊急下架該圖，根據開發人員在社群媒體上的回應，接下來「風暴點」地圖將會一直處於下架狀態，直到團隊能找到解決崩潰問題原因。雖然官方承諾一旦問題解決就會發布更新，但目前尚未確定具體時間表，因此該地圖是否會在第28賽季剩餘的比賽中回歸，目前仍是未知數。在「風暴點」缺席期間，官方則是把「E區」地圖再次重新加入到輪換當中，這也意味著目前與第一賽段相比，唯一不同的地圖是「奧林匹斯」。

雖說此次崩潰問題，也不是官方所樂見的，但目前對於這項消息，玩家則是呈現褒貶不一，有些玩家樂見地圖移除，畢竟遊戲穩定，才是關鍵。但也有另一些玩家則對地圖輪換機制與第一賽季基本相同感到相當失望。雖然風暴點和E區都是大型地圖，但它們的佈局截然不同，與之相比風暴點在玩家對戰上更顯特色。

至於活動方面，Respawn工作室近日則是為《Apex英雄》的狂野模式帶來了些許改變，每位英雄現在都裝備了渦流護盾：舉起渦流護盾擋下飛來的子彈，放開後即可將子彈反射回擊敵人。此外，經典英雄轟哥也將迎來全新威名造型。