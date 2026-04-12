《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪　「千關消失」網曝惡意報復

記者黃冠瑋／綜合報導

《超級瑪利歐創作家2》作為該系列續集，也秉持著前作特色提供玩家們自由創作關卡玩法，去年更有玩家達成百萬破關成就。然而如今該遊戲卻傳出多名玩家所製作的關卡，被冠以「廣告推銷」標籤為由遭到大量刪除，讓許多網友猜測很可能是遭到，有心人士惡意舉報，以表達自身遭遇的不滿。

▼《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪。（圖／翻攝自《超級瑪利歐創作家2》）



關於此次刪除關卡風波，最初只有幾百個關卡遭殃，然而從事情發生過後，就有超過1000關卡受到移除，其中一些關卡是在遊戲發售後不久創建的，距今已有近七年時間，而刪除理由似乎都是遊戲內使用了某個標籤，該標籤則是推廣一個名為Team Shell的Discord伺服器。至於這些創作者為何都使用該標籤，最初目的只是來幫助玩家找到這些特定關卡，而目前遊戲系統顯然認為這是一種「廣告內容」，畢竟任天堂通常在限制網路內容方面比較謹慎，但在社群上多數人認為這次的刪除可能另有原因。

目前《超級瑪利歐創作家2》的玩家普遍認為，這些關卡是被遊戲社群中某個惡意玩家大規模舉報的。雖然這一說法尚未得到證實，但有人指出很可能是一位名為MT94玩家，過去這位玩曾是備受讚譽的《超級瑪利歐製造》玩家，一度是全球評分第二高的創作者。然而，這一切在他被揭露使用多台遊戲機挑戰帳號，從而虛假提升評分後就戛然而止，其帳號最終也被封鎖。至於近期則有玩家出聲，當年舉報該帳號就是自己所為，同時開著五台Switch主機，偽造多人舉報的假象，因此MT94為了報復，所以用類似相同手法，讓多位玩家心血也付諸東流。

即便此事最終歸結為個別惡意玩家的行為，但目前仍無計可施，畢竟任天堂官方早已不在著手維護更新該遊戲，現在都僅靠著眾多玩家來維持運營。對此，則有玩家想出臨時應對方法，如果擔心自己作品被刪除的玩家，可以嘗試複製關卡時不要使用標籤，這樣即使關卡被惡意舉報，也能得以保存。