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海外票選4月最期待新番！《Re:0》第四季破千票登頂今晚放送

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目的 4 月新番近期陸續開始放送，照慣例海外知名投票網站 Anime Corner 也票選本季最受期待新番排名，在超過萬人的投票中，異世界經典作《Re：從零開始的異世界生活》第四季以 10.56% 得票率成功登頂。

▼《Re：從零開始的異世界生活》第四季。（圖／翻攝自推特） ▲▼Re0。（圖／翻攝自推特）

動畫自 2016 年開始放送的《Re：從零開始的異世界生活》不知不覺來到第四季，故事將邁入「賢者之塔」篇章，昴 / 愛蜜莉雅 / 碧翠絲、雷姆 / 拉姆、安娜塔西亞 / 由里烏斯，眾人懷著各自的心事與目的前往賢者之塔，在這裡又有怎麼樣的死亡與冒險在等待著昴令人期待，動畫也將於今天 4 月 8 日晚間放送。

第二名為新作《魔法帽的工作室》獲得 7.34% 得票率，該作 2017 年和《約定的夢幻島》、《古見同學》獲頒宮脇書店主辦的「Miyawaki Comic Award（ミヤコミ）」獎項。故事描述，一名出身小村莊的少女可可，自幼便對魔法師憧憬不已。然而，除了註定生為魔法師的人，其他人既無法成為魔法師，也不能目睹施展魔法的瞬間，因此她放棄了成為魔法師的夢想。沒想到在某天可可撞見了造訪村莊的魔法師．奇夫利使用魔法的模樣，這是降臨在嚮往當魔法師的少女身上，絕望與希望的故事。

緊接著排名大部分為續作，包含《實力至上主義教室》第四季 4.51% 得票率、《Dr.STONE 新石紀》第四季 3.52% 得票率，《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》第二季 3.48%、《杖與劍的魔劍譚》第二季 3.30%、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季 3.15%、荒川弘所繪《黃泉使者》2.59%。

關鍵字：Re：從零開始的異世界生活

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