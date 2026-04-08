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行人戴耳機事故多...科學家創「反降噪」腳踏車鈴　聲波穿透障礙

記者楊智仁／綜合報導

隨著主動降噪耳機普及，行人在街道上因聽不到外界聲音而引發事故的風險逐漸上升。為改善此問題，汽車品牌 Škoda Auto 與英國 University of Salford 的科學家合作，開發出一款創新腳踏車鈴「DuoBell」，其聲音能穿透降噪耳機，有效提升行人與自行車騎士的安全性。

▼「反降噪」腳踏車鈴。（圖／翻攝自Škoda）▲▼「反降噪」腳踏車鈴。（圖／翻攝自Škoda）

研究團隊指出，傳統腳踏車鈴的設計已超過百年未有重大改變，但現代城市環境與科技使用習慣早已不同，特別是具備主動降噪功能的耳機，能大幅削弱外界聲音，使行人難以及時察覺接近的自行車。為此，團隊針對降噪演算法進行分析，試圖找出能突破其過濾機制的聲音頻率。

透過聲學測試，研究人員發現一段介於 750 至 780 Hz的「安全頻段」，能有效穿透降噪系統，DuoBell 便以此為基礎設計，發出特定頻率聲音，同時加入額外共振結構與特殊敲擊機制，產生快速且不規則的聲波，使降噪演算法難以及時消除，進而讓聲音成功被行人聽見。

測試結果顯示，當使用 DuoBell 時，配戴降噪耳機的行人可額外獲得最遠達 22 公尺的反應距離，大幅提升避免碰撞的機會。在倫敦街頭進行的實地測試中，與外送平台合作的騎士也對該裝置表現出高度肯定，甚至希望能持續使用。

根據交通數據顯示，全球主要城市自行車使用量持續上升，例如倫敦今年騎士數量預計將首次超越汽車駕駛人數。然而同時，騎士與分心行人之間的事故也在增加，2024 年相關事件更成長了 24%。研究指出，這與降噪耳機普及密切相關，在倫敦街頭甚至有高達一半行人配戴此類裝置。

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