《腐朽之都3》陰屍鹿預告全是假　負責人坦言：當年根本還沒開發

記者黃冠瑋／綜合報導

許多開發廠商在遊戲還未上市前，都會透過各種吸睛預告來讓玩家加入，不過預告中的場景是否會完全參照遊戲畫面，就未嘗可知，典型例子就莫過於《腐朽之都3》陰屍鹿預告。對此，Undead Labs負責人Philip Holt就坦言，其實當年那支預告根本無法代表遊戲本體，因為當時根本連完整開發團隊都沒有。

▼《腐朽之都3》陰屍鹿預告全是假。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

根據外媒報導，自從Undead Labs在2020年上架《腐朽之都3》陰屍鹿預告後，就讓不少玩家開始期待遊戲實際操作，但時隔多年依舊沒有關於任何有關遊戲消息。對此，Undead Labs負責人Philip Holt就給出解釋，坦言2020年發布的預告片與實機內容完全是兩回事，其實製作那個宣傳片的時候，遊戲還沒正式發布，也沒有開發團隊，當時還處於非常早期的階段，參與人員大概只有4到5個人，並且遊戲還只存在於一份Word文件當中，這樣作法無疑是給玩家無限的想像。

另一方面，也是為了招募對此感興趣的員工，以「先有預告才有開發」來完成，利用高品質CGI影像先行曝光，這在遊戲圈其實也並非少見，像是去年《巫師4》就因為想展現特定引擎技術，而去製作與遊戲本身無關的預告演示。

隨著後續開發團隊組建完善，Holt也坦言預告中那隻正在啃食肉塊、外型驚悚的陰屍鹿，確定不會在遊戲中出現。不過同時Holt也宣布遊戲將在5月啟動Alpha測試，至於正式上市官方並未明確說明，但想必距離正式推出已經不遠了。