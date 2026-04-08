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顯卡壞了拿去烤箱加熱？180度烤12分鐘竟復活　專家警風險高

記者楊智仁／綜合報導

一名國外網友近日在 Reddit 分享，成功透過「烤箱加熱」方式修復故障顯示卡的經驗。該名用戶表示，他將一張損壞的 Radeon graphics card 放入烤箱，以約 370°F（約188°C）加熱 12 分鐘後，竟讓原本無法運作的顯卡恢復正常，成為另類「維修秘方」。

▼「烤箱加熱」方式修復故障顯示卡。（圖／翻攝自Reddit）▲▼烤箱GPU。（圖／記者楊智仁攝）

該名用戶指出，這張顯卡原本是替朋友嘗試修理，過程中已進行多項檢查與排除，包括清理輕微氧化、檢查電容是否缺失，以及使用萬用表測試短路情況，但始終無法找出問題，在幾乎放棄的情況下，他決定嘗試將顯卡放入烤箱加熱，沒想到最終成功讓設備重新運作。不過這種方法並非毫無代價，用戶提到，顯卡在加熱後出現些微膨脹現象，推測是記憶體模組背面的導熱材料因高溫膨脹所致，顯示該方法可能對硬體造成潛在影響。

事實上，類似案例過去也曾在網路上出現。早在數年前，就有玩家分享將 GeForce 8800 GTX 顯卡以約攝氏 199 度烘烤 12 分鐘後成功復活的經驗。這類做法被視為一種極端的「重熔焊接」手段，透過加熱讓內部可能出現裂痕的焊點重新融化並恢復接觸。然而，專家普遍不建議一般用戶嘗試此類方法。將電子產品放入烤箱可能釋放有毒氣體，亦可能導致零件熔毀或產生不可逆損壞，甚至造成安全風險，因此，即使在設備已完全損壞的情況下，這種作法仍屬高風險行為。

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