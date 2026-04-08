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《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》初回特典公開

記者蘇晟彥／綜合報導

代理商傑仕登宣布，由Neos Corporation發行、將於7月16日全球同步發售的戰略紙牌遊戲《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》 正式公布初回特典DLC，只要購買首批《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》即可獲得特別準備的4種下載DLC，包含歷代人氣角色與書本封面。

▲▼ 《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》 。（圖／傑仕登提供）

本作是自 1997 年由 Omiya Soft 開發以來，經歷多個平台、系列累計出貨量（含下載版）突破 100 萬片的人氣系列《Culdcept》睽違 10 年的完全新作。其融合了棋盤的簡易性與卡牌遊戲的策略性，這種獨一無二的遊戲系統在超過四分之一世紀的時間裡，持續吸引著無數狂熱粉絲。

本作是描寫系列首部作品《Culdcept》前傳的全新原創故事。在 Omiya Soft 的全面監修下，從卡牌（石板）、地圖到世界觀的設計皆煥然一新。遊戲核心的卡牌收錄超過 400 種，多樣的卡牌組合將延伸出無限的策略並左右戰局。此外，為使玩家更容易掌握戰況優劣，UI 介面經過重新設計。無論是系列老玩家或是初次接觸的新玩家，都能直觀地享受遊戲樂趣。

為了讓新舊玩家們都能更深入體驗這款睽違 10年的完全新作，只要購買首批《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》即可獲得特別準備的4種下載DLC，包含歷代人氣角色與書本封面等，是能感受系列歷史的內容。

松浦聖特別繪製「澤尼斯」
 於系列全作品登場、代表本系列的靈魂人物「龍眼的澤尼斯」。由本作的主設計師松浦聖特別繪製，除了可選擇作為 COM 對戰的對手外，也可作為對戰時的頭像使用。

松浦聖特別繪製「娜佳蘭」
漫畫版《Culdcept 卡爾朵聖譜》的主角「娜佳蘭」也將於《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》中登場！與「澤尼斯」相同由松浦聖專特別繪製，除了可選擇作為 COM 對戰的對手外，也可作為對戰時的頭像使用。

書本封面「卡爾朵菈 (1st)」
創造《Culdcept 卡爾朵聖譜》世界的女神「卡爾朵菈」。
將科幻作家加藤直之為初代《Culdcept 卡爾朵聖譜》繪製的主視覺圖製作成特製書本封面。可作為遊戲內構築「書本（牌組）」時的封面樣式使用。

書本封面「比斯提亞」（繁體中文版限定）
以專為本作全新繪製的火之神「比斯提亞」為設計的書本封面。可作為遊戲內構築「書本（牌組）」時的封面樣式使用。

▼繁中限定書本封面。

▲▼ 《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》 。（圖／傑仕登提供）

數量限定！包含豪華特典的「特裝版」同步發售
除了普通版外，也準備了包含系列原點等豪華特典的「特裝版」。
※數量有限，售完為止。

▲▼ 《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》 。（圖／傑仕登提供）
 

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