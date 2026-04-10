《刺客教條暗影者》藏神秘編碼　預揭「黑旗網站」即將開啟

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年《刺客教條：黑旗》就不斷傳出迎來重製版消息，像是雕塑商隱藏主角暗示、配音員意外脫口而出等。如今又有玩家發現，在近期《刺客教條：暗影者》更新中某處地區竟多出一連串神秘編碼，經解碼後可得到名為「網域啟動」，讓許多玩家都認為這是《刺客教條：黑旗重製版》預告彩蛋。

▼《刺客教條暗影者》藏神秘編碼。（圖／翻攝自X／@kevincreednews）

事情其實是，在最新《刺客教條：暗影者》更新中，如果玩家前往大和地區的一處隱密河流，就會發現空中懸浮著一些疑似阿尼姆斯或伊述文明建造的結構。起初多數玩家猜測，這可能是與下一個阿尼姆斯裂隙任務或《刺客教條：暗影者》中卡珊德拉的任務有關，但後續便有玩家開始注意到該處一連串神秘編碼「MU5DME0xTjZEME00MU40QzcxVjQ3MTBO」。

經過玩家解碼後，發現這是一段Base64編碼文字，可翻譯成「1NC0M1N6D0M41N4C71V4710N」，在轉化成現代英文，便可得到「Incoming Domain Activation」（網域啟動）。雖說這段描述很可能只是一項活動即將開啟，但玩家很快便聯想到，育碧早在2025年12月便註冊了《刺客教條：黑旗重製版》的網站域名，距離架設已經過去快4個月時間，因此多數人認為或許再過不久就可知道《刺客教條：黑旗重製版》更多資訊。

