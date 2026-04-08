樂高版《航海王》動畫？騙人布講故事Netflix上線　作者親監製

記者楊智仁／綜合報導

繼真人版影集大獲成功後，Netflix 再度拓展《航海王》IP版圖，宣布推出全新樂高動畫特別篇《LEGO ONE PIECE》，預計於 9 月 29 日正式上線，該作品將以兩集形式，重新詮釋真人版影集前兩季的重要劇情，帶來全新風格的冒險體驗。

▼《LEGO ONE PIECE》9月上線。（圖／翻攝自網飛）

先前真人版影集中，草帽一行人曾對抗惡名昭彰的惡龍海賊團、與危險的巴洛克華克刺客交鋒，甚至面對各種強敵挑戰。此次樂高動畫則將這些經典橋段以積木風格重現，讓整體氛圍更加輕鬆幽默，同時保留原作的冒險精神。故事將由騙人布擔任敘事者，向新加入的夥伴 喬巴 講述團隊一路從東海啟程，航向偉大航道的傳奇經歷，透過這樣的敘事方式，觀眾將能再次回顧草帽團的重要旅程，同時也更容易讓新觀眾理解故事背景。

本作由樂高集團、集英社以及加拿大溫哥華動畫公司 Atomic Cartoons 共同製作，後者曾參與《Marvel’s Spidey and His Amazing Friends》等作品，節目統籌與編劇由 Tom Hyndman 擔任，並同時身兼執行製作人。此外，《航海王》原作者 尾田榮一郎 也參與本作監製，與樂高方面及 Tomorrow Studios 製作團隊共同推動企劃，確保內容品質與原作精神。