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知名遊戲開發者暫不公開新作內容　原因曝「怕被AI抄襲」

記者楊智仁／綜合報導

曾打造《請出示文件 Papers, Please》與《奧伯拉丁的回歸 Return of the Obra Dinn》等知名作品的獨立遊戲開發者 Lucas Pope，近日在播客節目《Mike & Rami Are Still Here》中分享近況，坦言自己確實有在進行新作開發，但選擇不公開內容，原因與當前遊戲產業環境的變化有關。

▼《請出示文件》開發者在進行新作開發。（圖／翻攝自Steam）▲▼請出示文件。（圖／翻攝自推特）

Lucas Pope 在訪談中表示，雖然自己過去樂於分享開發進度，但現在整體環境「感覺已經不同」，開發中的點子可能被 AI 吸收或遭他人模仿，讓他對公開內容變得更加謹慎，他進一步指出，這並非絕對規則，而是一種直覺上的不安，讓他不再像過去那樣自在地談論正在製作的作品。這樣的態度也反映出當前創作者在 AI 時代下，對創意保護與資訊公開之間的拉鋸。

值得注意的是 Lucas Pope 也坦言，即便正在開發新作，也不代表最終一定會公開發行，他表示自己對過去兩款作品已感到相當滿意，甚至不確定是否還能再次達到同樣水準「或許應該在高點收手」。他認為，即使延續過去專注於敘事、玩法與機制設計的創作方向，新作仍有可能失敗，這讓他不願過度冒險。

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