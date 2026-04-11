《艾爾登法環》真人片場爆外流　「瑪莉卡教堂」現身英國

記者黃冠瑋／綜合報導

去年萬代南夢宮娛樂才與A24宣布，動作RPG《艾爾登法環》即將推出真人版電影改編計畫。如今時隔一年籌備，就有粉絲在英國蘇格蘭某處散步時，竟意外發現疑似《艾爾登法環》中的「瑪莉卡教堂」場景，讓該名粉絲感到相當興奮，消息曝光後，觀看數也迅速衝破170萬，掀起網上不少熱議。

▼《艾爾登法環》真人片場爆外流。（圖／翻攝自任天堂）



關於《艾爾登法環》真人版電影片場流出，其實是一位國外創作者THROX所分享。是他朋友在散步時偶然間發現，並分享兩段影片，其中就可看到畫面一處有中古世紀風格的斷垣殘壁，仔細看便會發現就是《艾爾登法環》中瑪莉卡女神的半弧狀標誌，並且被多個石柱環繞。

對於不熟悉這款遊戲的人來說，瑪莉卡女王是《艾爾登法環》中「彼岸之地」的神聖統治者，也是艾爾登法環本身的容器。她建立了黃金秩序和艾爾德樹，但後來卻摧毀了艾爾登法環，引發了被稱為「破碎之戰」的災難性戰爭，因此這次片場道具洩漏，也讓玩家不禁開始猜測此次電影走向。

雖說目前官方並未出面證實已經開拍，但有消息傳出電影道具佈置是交由英國一間專業影視布景公司，因此與此次爆料不謀而合，想必再過一兩年就能看到《艾爾登法環》真人電影正式上映，一睹遊戲帥氣炸裂場景。