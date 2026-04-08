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美國老牌影集亂入VTuber　暗諷「創傷刻板」網揭：聊天不夠火爆

記者黃冠瑋／綜合報導

美國經典老牌影集《法網遊龍：特案組》先前靠著調查各種性罪行劇情，讓觀眾開始重視性別認同、性向和平權等當代議題。而在近期第27季第16集中，更沒想到的是竟意外加入一名原創VTuber，透過直播闡述她所遭受侵犯的經歷，這也是在美國主流影視作品中罕見打破彼此隔閡，消息曝光後迅速引起網上不少熱議。

▼美國老牌影集亂入VTuber。（圖／翻攝自X、IMDB／@SHATRA_399）

▲▼美國老牌影集亂入VTuber。（圖／翻攝自X、IMDB／@SHATRA_399）

在第16集中，故事圍繞著一位名為「Jaded_Ember」的VTuber，並以直播中講述自己遭受侵犯的經歷，如此新穎的題材，也讓不少觀眾眼睛為之一亮。而這一切都要歸功於頻道NBC團隊特別委託了業界專業人士進行製作，為了劇情特別打造的原創模型，其中則是分別交由Live 2D 模型師SHATRA和3D模型師Somie共同打造。

劇情曝光後就在社群上迅速傳開，有些人對於影集能尊重VTuber圈文化，請來專業人士製作感到相當佩服，但也有不少人在劇情上提出質疑，雖說知道該影集就是透過調查各種性罪行，來引起大家對於這類議題的審視，但在劇情上卻帶有貶低VTuber的刻板印象，例如現在所看到的VTuber是因為「心理創傷」才會轉往這條路，而忽略更加普遍情況像是被肉搜、跟蹤騷擾等。

另外，在直播聊天室劇情上，粉絲談論與現實情況也相距甚遠，現實聊天不該那麼冷靜，並且話題上多半會出現那種容易被Ban的敏感議題，因此該劇情也被許多觀眾批評，沒有深入做好調查，容易讓不了解這圈子的人誤解。

關鍵字：Vtuber法網遊龍

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