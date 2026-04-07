《赤血沙漠》再傳災情「軟鎖崩潰」　玩家籲自救：別太早拿道具

記者黃冠瑋／綜合報導

由Pearl Abyss所打造《赤血沙漠》先前才傳出多個災情，讓遊戲評價不堪理想，後續幸好靠著官方多次修正更新，才讓評價一度回升。然而如今又再度傳出不少玩家在探索過程時，由於提前拿走特定道具，導致任務判定直接崩潰，面臨「軟鎖窘境」，讓受害玩家不得不呼籲，其他玩家千萬別太早撿起某些特定道具。

▼《赤血沙漠》再傳災情「軟鎖崩潰」。（圖／翻攝自Reddit／VermilionX88）

事情其實是，一名海外玩家Great-Remove-844在官方Reddit上抱怨，他近期所面臨的問題，在攻略「惡意通道深淵」解謎時，由於在這之前就已經順手摘走了關鍵道具「生命之果」，然而沒想到的是在後續正式接到「生命碎片」任務時，由於該任務是要尋找該道具，但系統已偵測生命之果早就在背包當中，因此無法正確觸發後續的進度標記，再加上該道具在設定上無法重複獲取，導致任務進度直接陷入無限「軟鎖窘境」。

該貼文曝光後，就引起許多人熱議，其中也陸續傳出不少玩家也因此受到同等情況。此外，該任務也並非是唯一會因為在物品使用前，收集或出售而導致任務線中斷的任務，另一名玩家也提到像是「驚喜禮物」任務中，若玩家在開啟任務前就不慎將特定的花籃賣給商人，該任務線就會徹底斷開，導致無法完成；同樣在回報懸賞目標前，如果先撿走了與之關聯的任務筆記，那麼也會發生類似情形，而這都與任務執行順序有關，由於遊戲主打高自由度玩法，因此這類情形很容易在玩家之間發生。

不過也並非一切都沒了希望，就有玩家找出相對應解決任務卡死或軟鎖​​的辦法，主要應對方式除了讀取更早的自動存檔，或是尋求第三方Mod工具手動調整道具數據，根據任務的不同，像是「驚喜禮物」任務，你可以找到 NPC 會接受的替代品。至於官方則已經意識到這波任務鏈設計過於死板的問題，開始著手重製相關任務邏輯，讓玩家在不同程序下也能順利完成。