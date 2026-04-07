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《我的英雄學院》新作手遊2026年全球上線！最新宣傳片曝光

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院 FINAL SEASON》可說是去年最熱門動畫之一，除了第 170+1 話特別篇「More」即將在 5 月放送之外，稍早官方也宣布《我的英雄學院》新作手遊《UNITED SURVIVAL》正式發表　預計 2026 年全球上線。

▼《我的英雄學院》新作手遊曝光。（圖／翻攝自KLab推特） ▲▼我英。（圖／翻攝自推特）

《週刊少年Jump》連載長達十年的《我的英雄學院》，全球漫畫累計發行量突破 1 億冊，動畫自 2016 年放送同樣經典，去年的第 8 季「FINAL SEASON」，每集爆炸戰鬥特效、強大敵人所帶來絕望感、英雄之間的羈絆，各種元素層層堆疊讓動畫評分持續創下新高，最終決戰第 8 集甚至創下了前所未有的 9.9 高分，讓「我英」再度掀起一波熱潮。

日本遊戲公司日前 KLab 宣布，與 gumi 攜手合作開發中的全新手機遊戲《我的英雄學院 UNITED SURVIVAL》正式公開，並同步釋出海報與前導宣傳影片，主視覺由動畫製作公司 株式会社ボンズフィルム 全新繪製，延續動畫風格展現作品世界觀與角色魅力。營運模式方面，本作採基本免費遊玩、道具付費制，預計於 2026 年內在 App Store、Google Play 以及 Windows 平台推出，並將面向全球市場同步上線。

關鍵字：我的英雄學院

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