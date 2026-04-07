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舉啞鈴玩俄羅斯方塊？神人開發健身遊戲　還有貓咪引體向上

記者楊智仁／綜合報導

你有想過經典益智遊戲《俄羅斯方塊》可以搭配著健身一起玩嗎，一名開發者近日在社群平台分享自製作品，將《俄羅斯方塊》結合體感操作與健身概念，打造出一款需要「全身運動」才能遊玩的創新版本，引發網友熱議。

這款特別版本的《俄羅斯方塊》不再使用鍵盤或手把操作，而是透過電腦視覺技術即時追蹤玩家兩支啞鈴位置，遊戲畫面會將方塊與版面直接疊加在玩家影像上，玩家只需透過肢體動作即可控制遊戲進行，例如舉起手臂可以讓方塊旋轉，移動身體則能改變方塊位置或加速下落，讓整體遊玩過程宛如結合跳舞與運動。

技術方面，該專案採用由 MediaPipe 驅動的姿態辨識技術，能夠精準捕捉人體關節與動作；同時搭配 Three.js 等網頁圖形工具，打造出即時且具視覺效果的遊戲畫面，展現出高度整合的開發能力。據開發者表示，這款作品其實是其「動作體感健身遊戲」系列的一部分，核心理念在於讓運動變得更具互動性與娛樂性。

其實之前該名開發者也有做過類似方案，像是讓玩家化身成鳥 ( 第一視角 )，手往下揮畫面就會像拍翅膀一樣飛起來，拿著啞鈴練習當然也 OK；甚至還有「引體向上拯救貓咪」。透過將遊戲與身體活動結合，玩家不再只是坐著操作，而是在遊玩過程中自然進行全身運動，有望吸引不喜歡傳統健身方式的族群。

關鍵字：俄羅斯方塊

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