真人《蠟筆小新》逆轉評價網讚用心　20年後風間第二季登場

記者楊智仁／綜合報導

日本國民人氣動畫《蠟筆小新》首度推出真人化作品，這次真人化是與可口可樂旗下麥茶商品「やかんの麦茶」合作短篇影片，內容描繪 20 年後的野原家與成為大人的小新，原本網友們還蠻擔心會不會「慘遭真人化」，不過作品釋出後用心的選角與造景扭轉形象，官方也在 4 月 6 日推出第二季，演員陣容和之前相同。

▼《蠟筆小新》真人化作品第二季。（圖／翻攝自コカ・コーラ）

這次《蠟筆小新》真人短片故事設定為自由奔放度過童年的主角小新，如今已經 25 歲離開埼玉春日部的老家，在都心一邊工作一邊獨自生活。主要演員陣容高橋文哉飾演 25 歲的小新、原田泰造詮釋 55 歲廣志、麻生久美子則出演 49 歲美冴、畑芽育飾演 20 歲的小葵。真人版自釋出之後獲得好評，除了選角相當還原，布景真實地呈現野原家甚至還能看到「動感超人、鋼彈勇士、肥嘟嘟左衛門」身影，傳遞出「家人是無可取代的寶貴存在」訊息。

第二季影片已經在昨日釋出，在都市工作並獨自生活的小新，因為工作調動的契機，已經不再是「動感超人」英雄秀的幕後人員，搬家的過程中小新看到了熟悉的「K.B」徽章，這正是劇場版《蠟筆小新：我的搬家物語 仙人掌大襲擊》的「春日部防衛隊徽章」，緊接著小新回憶起剛搬家出來一個人住的場景，隨後帶起動感超人的面具，準備回到故鄉春日部市的老家。

片尾畫面的手機聊天室中出現「小新，我有事想跟你商量一下」的文字，從旁邊的「魔法少女可愛 P」貼紙，以及熟悉髮尾翹起的造型，真人版風間有可能會在下一集登場。