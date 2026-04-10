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《黎明死線》十週年恐無新作　不捨砍掉開發強籲「2代不可能」

記者黃冠瑋／綜合報導

非對稱恐怖生存遊戲《黎明死線》過去靠著許多合作收穫無數玩家好評，像是《進擊的巨人》、《佛雷迪的五夜驚魂》等。如今遊戲即將迎來十週年紀念，正當外界推測可能會有新作時，開發商Behaviour Interactive卻表態，不可能會推出《黎明死線2》，原因在於不想讓玩家砍掉重練，根本毫無實質效益。

▼《黎明死線》十週年不會推出新作。（圖／翻攝自X／@DeadbyDaylight）

▲▼《黎明死線》十週年不會推出新作。（圖／翻攝自X／@DeadbyDaylight）

根據外媒報導，隨著《黎明死線》即將迎來十週年紀念，開發創意總監Dave Richard也接受了專訪，其中就提到推出續作，「對粉絲來說根本沒有意義」，畢竟玩家已在現行遊戲中投入了大量的時間與課金成本，因此「我們肯定不會推出《黎明死線2》。玩家不需要購買《黎明死線2》然後從頭開始遊玩。但我們也明白這款遊戲已經有十年歷史了」，所以團隊也希望接下來玩這款遊戲的新老玩家，都能感受到它是一款與時俱進的遊戲，目標是確保《黎明死線》能穩定營運至下一個十年。

當然這也不是遊戲開發第一次這樣提出，像是微軟對《Minecraft》的策略也同樣類似，持續更新主體內容，而不是推出續作劃分玩家。另外，雖說官方一再強調不會推出續作，但開發團隊正著手考慮將遊戲「圖形重製」，以此在未來能發揮新硬體的效能，其中就包含將會對未來Xbox「Project Helix」或PlayStation 6上市時進行優化。另外值得一提的是，近期歐洲發生一起「12噸KitKat巧克力竊案」，掀起海外社群議論，其中許多遊戲開發商都參與澄清風潮，而《黎明死線》開發也以幽默方式澄清該事件與公司完全無關。

關鍵字：黎明死線

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