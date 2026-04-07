CPU價格估再上漲30%...分析師曝PS6、新Xbox主機恐賣破3萬

記者楊智仁／綜合報導

對PC玩家而言，硬體升級成本恐將進一步增加，根據最新市場報告指出，CPU價格在未來數月內可能再度上漲，主要原因來自需求攀升與生產成本提高。在近年半導體市場動盪的背景下，價格波動早已成為常態，而此次調整被視為最新一波壓力的延續。

▼CPU價格在未來數月內可能再度上漲。（圖／翻攝自 Intel）

CPU價格上揚其實只是整體遊戲產業成本增加的縮影，近年來，無論是硬體或軟體價格皆呈現上升趨勢。例如，PlayStation 5已於近期完成新一輪價格調整；同時，市場分析師也預測次世代主機售價可能顯著高於以往。此外，記憶體（RAM）價格上漲且供應減少，也進一步推升整體硬體成本。包括任天堂內的多家遊戲公司，近期亦對旗下遊戲進行價格調整。

中國市場研究機構「Minutes Logic Society」指出，AI需求持續成長是造成供應緊縮與價格上漲的關鍵因素之一，CPU與RAM作為資料中心運算的重要元件，正是支撐AI運作的核心硬體。報告指出，Intel計畫在2026年第三度調漲CPU價格，預估相較2025年將上漲約30%；另一方面Samsung也已在過去半年內，因AI需求提升而調高相關元件價格。

除了AI產業本身需求外，使用者行為改變也是推升價格的因素之一，隨著軟體開發者與一般用戶逐漸採用本地運行的雲端AI工具，對高效能CPU的需求明顯增加尤其是在高階筆電市場。越來越多消費者願意投資更強效能的設備，以支援AI運算與未來需求，進一步推高高階CPU市場需求，形成價格上行壓力。

零組件價格上升不僅影響PC市場，也將波及主機領域，分析師預測次世代主機價格可能進一步攀升，例如PlayStation 6與微軟代號「Project Helix」的新主機，售價可能達到甚至超過1,000美元。在硬體成本不斷上升的情況下，市場也開始預期雲端遊戲（cloud gaming）將逐漸成為替代方案，以降低玩家對高價本地硬體的依賴。