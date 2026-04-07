從遊戲設計到NASA！他用6小時改變人生、打造登月視覺化工具

記者楊智仁／綜合報導

曾就讀於佛羅里達湖區社區學院（FLCC）與羅徹斯特理工學院（RIT）的畢業生 Seth Lambert，憑藉遊戲設計專長，成功參與美國太空總署（NASA）「Artemis」登月計畫，並開發出能讓大眾即時理解太空任務的視覺化工具。

根據母校訪談，2019 年 Seth Lambert 在申請超過 100 個實習機會未果後收到一封通知，他只有 6 小時可以申請一份 NASA 承包商職缺，該職位由 Universities Space Research Association 提供急需人手。最終他成功錄取，前往休士頓的強森太空中心展開為期 8 個月的實習，並進一步轉為全職人員，投入「Orion」計畫，參與 Artemis 登月任務。

在任務中，Seth 運用過去在 FLCC 與 RIT 學到的技能，開發出「AROW（Artemis Real-time Orbit Website）」系統。該系統可即時接收來自太空的大量數據，並轉化為視覺化畫面，讓使用者能直觀理解太空船與地球、月球與太陽之間的位置關係，彷彿親自與 Orion 一同航行。2022 年「Artemis I」任務發射時，AROW 網站即提供全球用戶即時追蹤飛行進度，成為重要的科普工具。

隨著 Artemis I 成功完成任務並於 2022 年 12 月返回地球，Seth 也將重心轉向下一階段「Artemis II」於 2024 年執行載人繞月飛行。Seth 的兩個學位皆為遊戲設計，他坦言，高中時幾乎沒有程式背景，但在求學過程中逐漸培養興趣與能力，他特別提到指導教授鼓勵學生保持創意與好奇心，「不知道按鈕做什麼，就去按看看」，對於後輩，他也給出建議：許多知識都是從好奇心開始，哪怕只是閱讀一篇維基百科，也可能成為未來創意或技術的靈感來源。