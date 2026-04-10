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頑皮狗開發突PO「神秘遺址」照　網傳《秘境探險5》重啟回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼旗下《秘境探險》系列，自從在2016年推出《秘境探險4：盜賊末路》，正式替主角奈森．德瑞克故事畫上句號後，讓不少人認為官方不會再推出新作。不過近期就有粉絲發現頑皮狗創意總監Shaun Escayg突然分享關於熱帶地區的古老遺址，消息曝光後，引起許多老粉猜測或許在暗指《秘境探險5》即將來襲。

▼頑皮狗開發突PO神秘遺址，暗指《秘境探險5》正在開發。（圖／翻攝自《秘境探險4：盜賊末路》Steam）

▲▼頑皮狗開發突PO「神秘遺址」照，暗指《秘境探險5》正在開發。（圖／翻攝自《秘境探險4：盜賊末路》Steam）

事情其實是，頑皮狗創意總監Shaun Escayg在二月時，個人社群上突然分享一張關於一座位於熱帶地區的古老加農砲圖，並以「研究」為標題，雖說在當時許多人都不以為意，但如今隨著頑皮狗新作計畫多次洩漏，也讓不少玩家認為這就是再暗示新作資訊。

對此，就有玩家根據圖片分析，發現照片地點疑似為Trinidad and Tobago的Fort George，而該地點在過去曾是存放貿易紀錄與貴重財貨的重鎮，再加上如果有玩過《秘境探險》系列的玩家就會知道，遊戲核心是尋寶與歷史解謎，因此讓不少人猜測很可能是《秘境探險5》的重啟計畫。

雖說目前Shaun Escayg並未多做說明，但考量到《秘境探險》作為索尼旗下百萬銷售IP，很難就此停止，再加上頑皮狗負責人Neil Druckmann先前就有透露，雖然主角奈森．德瑞克故事已充分完結，但目前來看該系列仍有許多發展空間，因此《秘境探險5》成形不是不無可能，不過很可能會交由外部團隊開發，並在一旁協助確保敘事與演出上能把握住該系列的「精髓」。另外，頑皮狗除了正在製作《星際：異端先知》外，近期也被許多玩家推測很可能《最後生還者3》也在製作當中，無論如何只能等到官方正式公布，才能見證分曉。

關鍵字：秘境探險頑皮狗

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