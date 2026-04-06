遊戲募資千萬只拿到一半！平台說「錢匯錯人」團隊傻眼追到底

記者楊智仁／綜合報導

由遊戲設計師 石井二郎 領軍開發的新作《澀谷交叉物語》（Shibuya Scramble Stories），近日爆出募資資金延遲入帳問題，引發關注。該作先前透過群眾募資募集超過 5500 萬日圓，但目前仍有約一半資金尚未撥付給開發團隊。

▼《澀谷交叉物語》爆出募資資金延遲入帳。（圖／翻攝自推特）

《澀谷交叉物語》是一款以澀谷為舞台的真人影像冒險遊戲，本作於 2025 年 4 月公開，並於同年 5 月至 7 月在群眾平台 Ubgoe 展開募資，採「All or Nothing」模式，目標金額為 500 萬日圓。最終吸引 3522 名支持者參與，累積募資金額達約 5475 萬日圓，達成率突破 1000% 可謂大獲成功。

根據電ファミニコゲーマー分享，平台募資的該筆資金應於 2025 年 9 月 1 日全額匯入專案公司，然而當天卻未收到款項，當石井二郎聯繫平台窗口時，對方甚至表示「不知情」，讓整起事件從一開始就充滿疑點。隔日石井直接致電平台營運公司負責人，對方回應稱「誤將款項匯給其他交易對象」，並要求延後至 9 月 16 日再進行撥款，面對突如其來的狀況，石井緊急要求先行支付部分款項，最終僅收到 300 萬日圓。

隨後雙方會面平台簽署承諾書，保證於 9 月 16 日前完成全額付款，甚至包含連帶保證，然而期限到來後，實際入帳金額僅累計 600 萬日圓，與承諾嚴重落差，此時平台再次以「誤匯款項尚未返還」為由進行說明。意識到情況不尋常後，石井與顧問律師親自前往平台公司，要求查看所謂「誤匯」的相關證據，然而平台方面不僅拒絕出示帳戶資訊，對於提供匯款對象、聯絡銀行進行更正等要求，也始終未能給出具體回應雙方陷入反覆拉鋸。

在律師建議下，雙方最終改以分期付款方式處理，內容規定平台需定期支付款項，包括每月固定金額與指定日期付款安排。然而截至目前為止，實際支付總額僅約 2700 萬日圓，仍有大筆資金未到位，與當初募得金額存在明顯落差。而石井也強調會努力追回每一分錢，這些都是玩家託付的重要資金。