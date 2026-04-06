ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

遊戲募資千萬只拿到一半！平台說「錢匯錯人」團隊傻眼追到底

記者楊智仁／綜合報導

由遊戲設計師 石井二郎 領軍開發的新作《澀谷交叉物語》（Shibuya Scramble Stories），近日爆出募資資金延遲入帳問題，引發關注。該作先前透過群眾募資募集超過 5500 萬日圓，但目前仍有約一半資金尚未撥付給開發團隊。

▼《澀谷交叉物語》爆出募資資金延遲入帳。（圖／翻攝自推特）▲▼澀谷。（圖／翻攝自推特）

《澀谷交叉物語》是一款以澀谷為舞台的真人影像冒險遊戲，本作於 2025 年 4 月公開，並於同年 5 月至 7 月在群眾平台 Ubgoe 展開募資，採「All or Nothing」模式，目標金額為 500 萬日圓。最終吸引 3522 名支持者參與，累積募資金額達約 5475 萬日圓，達成率突破 1000% 可謂大獲成功。

根據電ファミニコゲーマー分享，平台募資的該筆資金應於 2025 年 9 月 1 日全額匯入專案公司，然而當天卻未收到款項，當石井二郎聯繫平台窗口時，對方甚至表示「不知情」，讓整起事件從一開始就充滿疑點。隔日石井直接致電平台營運公司負責人，對方回應稱「誤將款項匯給其他交易對象」，並要求延後至 9 月 16 日再進行撥款，面對突如其來的狀況，石井緊急要求先行支付部分款項，最終僅收到 300 萬日圓。

隨後雙方會面平台簽署承諾書，保證於 9 月 16 日前完成全額付款，甚至包含連帶保證，然而期限到來後，實際入帳金額僅累計 600 萬日圓，與承諾嚴重落差，此時平台再次以「誤匯款項尚未返還」為由進行說明。意識到情況不尋常後，石井與顧問律師親自前往平台公司，要求查看所謂「誤匯」的相關證據，然而平台方面不僅拒絕出示帳戶資訊，對於提供匯款對象、聯絡銀行進行更正等要求，也始終未能給出具體回應雙方陷入反覆拉鋸。

在律師建議下，雙方最終改以分期付款方式處理，內容規定平台需定期支付款項，包括每月固定金額與指定日期付款安排。然而截至目前為止，實際支付總額僅約 2700 萬日圓，仍有大筆資金未到位，與當初募得金額存在明顯落差。而石井也強調會努力追回每一分錢，這些都是玩家託付的重要資金。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！

推薦閱讀

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機！上千情報湧入挖到稀有二代機

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔！海關興奮舉「聖劍」圍觀網笑翻

《黃泉使者》霸權預定？異世界人氣作來襲　4月新番矚目清單

《最後生還者》續作沒有結束？　製作人突喊「最後幾站」網瘋猜

不只追星「推し活」市場衝3.5兆日圓　年平均花5萬消費力驚人

Switch 2早晚要漲價...任天堂前員工曝「晶片油價」成本撐不住

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員　一句「翻譯過時」害他無比絕望

遊戲募資千萬只拿到一半！平台說「錢匯錯人」團隊傻眼追到底

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？　英研究稱「玩家危機反應更快」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲募資千萬只拿到一半、平台：匯錯人

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員

迪士尼有意收購Epic Games！

日本熱議：台灣人「會一點日文」超流利

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？

帳號15年心血搬家全毀、玩家批PS鎖區

Switch 2漲價早晚要漲價

任天堂「召喚角色」專利遭撤銷

《寶可夢TCG》下載破億但玩家留不住

最新新聞

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機

原作者親砸錢參與動畫製作：失敗就破產

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

《黃泉使者》霸權預定？4月新番清單

《最後生還者》續作沒有結束？

「推し活」市場衝3.5兆日圓

Switch 2漲價早晚要漲價

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員

遊戲募資千萬只拿到一半、平台：匯錯人

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366