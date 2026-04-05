銷量千萬《薰香花朵凜然綻放》原畫展西門直擊　珍奶薰子可愛登場

記者楊智仁／台北報導

由日本漫畫家三香見SAKA創作的青春校園作品《薰香花朵凜然綻放》自 2025 年改編為動畫後於全球 Netflix 熱播後，單行本也累積發行破千萬冊，台灣首場複製原畫展也於誠品書店西門展出，將一路展出至 4 月 30 日。

▼《薰香花朵凜然綻放》原畫展於西門展出。（圖／記者楊智仁攝、翻攝自誠品）

《薰香花朵凛然綻放》自 2021 年 10 月起於漫畫 App「Magazine Pocket」連載，以千鳥男子高校與桔梗女子高校為背景，描繪外表強悍的紬凜太郎，與可愛溫柔的和栗薰子間「近在咫尺卻又遙不可及」青春物語。自連載以來《薰香花朵凛然綻放》屢獲肯定，包括 TSUTAYA 漫畫大賞第 2 名、下一部爆紅漫畫大賞 Web 部門第 6 名，以及三洋堂書店漫畫大賞準大賞。動畫去年放送後成為該季高人氣戀愛作品，同步帶動漫畫銷量突破千萬冊。

《薰香花朵凜然綻放》現場特別收錄作者獨家繪製的台灣限定插圖，女主角薰子拿著珍奶的可愛模樣一舉擄獲粉絲芳心，就連單行本第 17 集也換上最新台灣獨家封面。作者首度親簽複製原畫深受讀者喜愛，目前全系列 10 款皆已完售，現場還集結作品故事中男女主角的浪漫互動畫面及校園夥伴的生活點滴 ，搭配珍貴的草稿對比圖，讓粉絲一睹人氣作品背後的創作歷程。

除了逛展覽本身，誠品書店西門與誠品書店台中中友店還特別設置大型角色立牌與主題情境佈置，實際走進書店時，不時就會與熟悉的角色不期而遇，彷彿從漫畫世界延伸到現實場景，讓人有種「走進漫畫裡」的錯覺，陪你一起完成這趟展覽之旅。