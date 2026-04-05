最強公雞拯救人類！《雞鬥士》領軍羚邦23部新番陣容一次看

記者楊智仁／綜合報導

隨著羚邦四月新番動畫檔期到來，多部題材多元、風格鮮明的作品陸續曝光，從熱血戰鬥、奇幻冒險到青春戀愛與療癒日常，豐富陣容展現日本動畫產業的創意能量。其中最受矚目的話題作品包括改編自漫畫家櫻谷秀原作的《雞鬥士》、《摩緒MAO》、《異獸魔都 第2季》以及罕見題材《朱音落語》，都是這次極高討論度的作品。

《雞鬥士》以極具衝擊性的設定吸引關注，故事描述巨大「鬼獸」無預警現身日本，對城市與人類造成毀滅性威脅，而挺身對抗的竟是一隻白色公雞「雞志」，牠以驚人的速度與壓倒性的氣勢擊潰敵人，然而其戰鬥背後隱藏著尋找殺害妹妹兇手的動機。作品融合荒誕與熱血元素，搭配聲優三宅健太、本多真理子與井則詩織的演出，以及動畫公司三次元的製作，成為本季最具話題性的另類英雄作品。

另一部備受期待的奇幻作品《MAO摩緒》，則由漫畫大師高橋留美子原作改編。故事講述少女黃葉菜花在童年事故後奇蹟生還，卻於多年後重返現場時穿越至大正時代，並與陰陽師少年摩緒攜手解開命運之謎。作品融合時空穿越與妖怪題材，由梶裕貴與川井田夏海領銜配音，並由日昇動畫製作，展現濃厚日式奇幻魅力。

黑暗風格作品《異獸魔都 第2季》也將延續前作世界觀，描繪被魔法師蹂躪的「洞穴」世界，以及頂著蜥蜴頭主角開曼追尋自身長相、記憶與真相的殘酷旅程。而科學冒險代表作《Dr. STONE 新石紀(第四季)》PART 3則持續推進劇情，千空一行人為阻止神秘敵人「WHY人」，展開前往月球的壯大計畫，將科學與熱血推向全新高度。

療癒與日常類型方面，《楠木邸的神明庭院》描繪擁有強大驅邪能力的管理員與各路神明共處的溫馨生活；《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事2》則延續人氣戀愛故事，聚焦情侶關係中的細膩情感變化，持續吸引粉絲關注。

此外，題材多樣的作品亦為本季亮點。《朱音落語》深入日本傳統藝能，講述少女追逐落語夢想的成長歷程；《黑貓與魔女的教室》則帶來魔法學院的青春冒險；《輪迴的花瓣》以歷史偉人才能為核心，展開意想不到的輪迴異能激戰；《加油！中村同學！！》與《容易對付的惡魔大人》則以青春戀愛與喜劇風格，描繪青澀又逗趣的校園故事，不知道自己的姊妹獲得魔法力量，兩人同時。

改編自人氣遊戲的《主播女孩重度依賴》，揭露網路直播背後的心理壓力與人性掙扎；《GHOST CONCERT：失落之歌》則構築音樂被禁止的未來世界，透過幽靈與歌聲帶出科幻與情感交織的敘事。《左撇子艾倫》與《淡島百景》則分別從藝術創作與舞台夢想出發，刻畫角色成長與青春記憶與群像。《魔法姊妹露露特莉莉》是一對親生姊妹各別獲得神秘力量，只要不告訴任何人，她們就可以在一年內變身為成年人，以偶像之姿出現在世人面前，儘管在舞台上合作無間，她們卻不知道對方就是自己的親姊妹。

奇幻與冒險題材方面，《吞噬魔物的冒險者》描繪主角透過吞食魔物獲得力量的逆轉人生；《大賢者里德爾的時間逆行》則以時間回溯為主軸，展開壯闊的復仇故事；《百鬼夜行抄》持續帶來妖怪與人類交織的奇幻篇章。《庫吉馬唱歌的家》則以似鳥又似人的神秘生物闖入家庭為主軸，帶來奇妙又溫暖的日常故事。