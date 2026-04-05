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黃牛囤整屋記憶體崩潰喊「完蛋」　中國DDR5價格斷崖式崩盤

記者楊智仁／綜合報導

近期記憶體市場出現劇烈波動，DDR5 價格在全球零售市場持續走低，引發部分囤貨商恐慌。根據中國釋出的一段影片顯示，當地一名記憶體賣家面對大量庫存無法出貨，情緒崩潰直言「完蛋了，砸手裡了」，反映市場壓力正在擴大。

▼黃牛囤整屋記憶體崩潰喊「完蛋」。（圖／翻攝自推特）▲▼囤貨崩盤。（圖／翻攝自推特）

過去幾個月，在人工智慧 ( AI ) 需求帶動下 DRAM 價格持續攀升，不過目前市場觀察顯示，即使企業端對 DRAM 需求仍持續成長，PC 消費市場卻呈現不同走勢，包括中國在內的多個市場， DDR5 產品價格已較高點下跌超過 30%，促銷與折扣頻繁出現，根據深圳華強電子世界商戶回饋，主流 16G 規格 DDR5 記憶體，已從上周 900 元人民幣左右跌至 700 元左右。

該影片也進一步反映囤貨商恐慌，只見畫面滿屋子的記憶體模組，男子卻大喊「兄弟們內存大跳水啦，砸手裡了、完蛋了，還有沒有漲的機會呀。」業界分析指出，這種情況主要集中在零售市場，過去商家看好價格上漲趨勢，大量囤積 DDR 記憶體模組，試圖在價格高點轉售獲利卻「有價無市」，隨著價格快速回落，這些庫存反而成為負擔，進一步引發拋售潮形成連鎖效應。

研究機構 TrendForce 指出，本波價格修正主要原因包括短期裝機需求轉弱，以及下游廠商加速消化庫存，不過，業界人士也強調，這並未改變整體記憶體產業的長期上升趨勢。

關鍵字：記憶體

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