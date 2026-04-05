《超級瑪利歐銀河》大賣39億...影評0分遭狠打臉　觀眾狂讚彩蛋

記者楊智仁／綜合報導

由任天堂與動畫工作室照明娛樂合作推出的續作電影《超級瑪利歐銀河電影版》，許多外媒與影評給出低分認為本作「視覺出色、劇情貧乏」，然而觀眾的意見與影評出現明顯分歧，甚至短短兩天內全球票房已突破 1.2 億美元，展現驚人吸金實力。

▼超級瑪利歐銀河電影版票房大賣。（圖／翻攝自環球影片 官方頻道）

根據最新票房數據，《超級瑪利歐銀河》於 4 月 2 日在北美再收 2,460 萬美元，累計兩天達 5,910 萬美元；海外市場同日進帳 2,790 萬美元，使國際票房達 6,300 萬美元，全球合計票房目前已來到 1 億 2,210 萬美元 ( 約 39 億台幣 )。該片不僅創下美國 2026 年目前最高單日開片紀錄，也刷新美國歷史上「4月周三上映電影」最高首日票房，超越 2023 年《超級瑪利歐兄弟電影版》3,170 萬美元紀錄。

值得一提的是，《超級瑪利歐銀河》全球媒體評測在 Metacritic（MC）僅拿到 36 分，爛番茄新鮮度只有 41%，甚至出現 0 分極端負評，指出電影並未真正挖掘《銀河》核心魅力，情感鋪陳與世界觀深度皆顯不足。然而觀眾評分出現明顯分歧， Metacritic 大眾評分來到 7.8 高分，爛番茄爆米花指數（大眾評分）更是來到 90%，不少觀眾指出，「很棒的電影，充滿懷舊場面」、「一場發生在遙遠銀河的精彩冒險，等不及再看一次」、「片尾有驚喜彩蛋！滿滿任天堂角色客串，情懷直接升級，是很推薦的親子電影」。