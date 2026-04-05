《駭客入侵》開發驚傳百人裁員　「三度縮編」往日輝煌蕩然無存

記者黃冠瑋／綜合報導

開發商Eidos-Montreal過去憑藉著，製作過《駭客入侵》和《古墓奇兵：暗影》享譽全球。然而如今卻傳出一項令人遺憾消息，工作室將進行大規模裁員，預計將有124名員工面臨失業，同時作為長期領導決策的負責人David Anfossi也將離開，這也是繼2024年後第三波裁員，也暗示著工作室未來一片渺茫。

▼《駭客入侵》開發驚傳百人裁員。（圖／翻攝自X／@EidosMontreal）

根據Eidos-Montreal官方聲明，此次裁員是「專案需求變化」的結果，目的是為了將有限的資源集中在工作室最具優勢的環節，最終將影響多個部門，包括生產和支援部門。「今天對我們工作室來說是艱難的一天，這反映出我們需要調整方向，集中精力在Eidos-Montreal最能發揮作用的領域，同時對受影響的團隊成員深表感激，這一決定並非否定他們的才華、奉獻精神或工作表現」。

此外，長期領導決策的負責人David Anfossi也將離開，回顧他的過往，是從2007年加入到該工作室，要說Eidos-Montreal 的崛起也與他息息相關，分別在2011年所推出《駭客入侵：人類革命》擔任製作人，變重塑玩家對於人類與社會道德想像，他也在2013執掌該工作室，後續幾年便交出了《駭客入侵：人類岐裂》、《古墓奇兵：暗影》、《Grounded 2》與《冒險王傳說》重啟版等重要作品。如今隨著工作室被破撤資，已在2024與2025年分別裁撤97與75人，過去的輝煌也走入歷史。至於工作室未來該交由誰繼續執掌，目前還尚未可知，而旗下先前傳出正在製作一款3A級以上的遊戲，很可能也因這次裁員受到影響。