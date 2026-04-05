遊戲巨頭重組！迪士尼有意收購Epic Games　前高層喊：大膽納入

記者黃冠瑋／綜合報導

一提到遊戲引擎巨頭，就能聯想到Epic Games所推出虛幻引擎 (Unreal Engine)，時常被廣泛運用在各個類型遊戲當中。眼見Epic Games近期深陷裁員風波，對此，就傳出合作夥伴迪士尼前高層，趁此機會大膽行動，收購Epic Games，以此推動這家百年老牌的股價與獲利成長，擴張自身遊戲版圖。

▼迪士尼傳有意收購Epic Games。（圖／翻攝自X／@ShiinaBR）

近期隨著Epic Games裁員風波，曾任迪士尼與TikTok高層，現為Candle Media執掌者Kevin Mayer就在18日接受外媒專訪發表此事看法，其中就談到迪士尼作為Epic Games合作夥伴，在當初投入15億美元（約新台幣465億元）與Epic Games結盟，可說是非常明智之舉，如今遊戲產業正是迪士尼未來可以加強的關鍵領域之一，而收購Epic Games正是最關鍵的一塊拼圖，應該大膽嘗試。

至於迪士尼內部態度，外媒人士Alex Heath則在 Podcast 節目《The Town》透露，部分迪士尼高層其實有意收購Epic Games，正在等待合適時機出手，但他也強調目前內部還處與分歧階段，並未形成共識，有些高層認為此舉風險太過龐大。不過Heath也指出，這場收購促成關鍵並不在迪士尼，反而是握在Epic Games執行長Tim Sweeney身上，畢竟Sweeney持有 Epic的全部投票控制權，能單方面決定公司是否出售，除非Sweeney同意，否則很難促成。

另外，其實早在先前迪士尼就有意擴張遊戲版圖，2023年時就曾傳出有意收購 EA（美商藝電），但最終卻宣告破局，隨後才看到沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）入主EA，而此次收購意願，也暗示著不同領域公司都認為遊戲這塊領域有相當大利益可圖。