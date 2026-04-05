ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

遊戲巨頭重組！迪士尼有意收購Epic Games　前高層喊：大膽納入

記者黃冠瑋／綜合報導

一提到遊戲引擎巨頭，就能聯想到Epic Games所推出虛幻引擎 (Unreal Engine)，時常被廣泛運用在各個類型遊戲當中。眼見Epic Games近期深陷裁員風波，對此，就傳出合作夥伴迪士尼前高層，趁此機會大膽行動，收購Epic Games，以此推動這家百年老牌的股價與獲利成長，擴張自身遊戲版圖。

▼迪士尼傳有意收購Epic Games。（圖／翻攝自X／@ShiinaBR）

▲▼迪士尼傳有意收購Epic Games。（圖／翻攝自X／@ShiinaBR）

近期隨著Epic Games裁員風波，曾任迪士尼與TikTok高層，現為Candle Media執掌者Kevin Mayer就在18日接受外媒專訪發表此事看法，其中就談到迪士尼作為Epic Games合作夥伴，在當初投入15億美元（約新台幣465億元）與Epic Games結盟，可說是非常明智之舉，如今遊戲產業正是迪士尼未來可以加強的關鍵領域之一，而收購Epic Games正是最關鍵的一塊拼圖，應該大膽嘗試。

至於迪士尼內部態度，外媒人士Alex Heath則在 Podcast 節目《The Town》透露，部分迪士尼高層其實有意收購Epic Games，正在等待合適時機出手，但他也強調目前內部還處與分歧階段，並未形成共識，有些高層認為此舉風險太過龐大。不過Heath也指出，這場收購促成關鍵並不在迪士尼，反而是握在Epic Games執行長Tim Sweeney身上，畢竟Sweeney持有 Epic的全部投票控制權，能單方面決定公司是否出售，除非Sweeney同意，否則很難促成。

另外，其實早在先前迪士尼就有意擴張遊戲版圖，2023年時就曾傳出有意收購 EA（美商藝電），但最終卻宣告破局，隨後才看到沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）入主EA，而此次收購意願，也暗示著不同領域公司都認為遊戲這塊領域有相當大利益可圖。

關鍵字：Epic Games迪士尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

推薦閱讀

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機！上千情報湧入挖到稀有二代機

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔！海關興奮舉「聖劍」圍觀網笑翻

《黃泉使者》霸權預定？異世界人氣作來襲　4月新番矚目清單

《最後生還者》續作沒有結束？　製作人突喊「最後幾站」網瘋猜

不只追星「推し活」市場衝3.5兆日圓　年平均花5萬消費力驚人

Switch 2早晚要漲價...任天堂前員工曝「晶片油價」成本撐不住

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員　一句「翻譯過時」害他無比絕望

遊戲募資千萬只拿到一半！平台說「錢匯錯人」團隊傻眼追到底

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？　英研究稱「玩家危機反應更快」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲募資千萬只拿到一半、平台：匯錯人

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員

迪士尼有意收購Epic Games！

日本熱議：台灣人「會一點日文」超流利

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？

帳號15年心血搬家全毀、玩家批PS鎖區

Switch 2漲價早晚要漲價

任天堂「召喚角色」專利遭撤銷

《寶可夢TCG》下載破億但玩家留不住

最新新聞

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機

原作者親砸錢參與動畫製作：失敗就破產

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

《黃泉使者》霸權預定？4月新番清單

《最後生還者》續作沒有結束？

「推し活」市場衝3.5兆日圓

Switch 2漲價早晚要漲價

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員

遊戲募資千萬只拿到一半、平台：匯錯人

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366