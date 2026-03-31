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《英雄聯盟》韓國亞運金牌Ruler捲避稅爭議...申訴遭到駁回

記者楊智仁／綜合報導

根據韓聯社TV朝鮮日報等多家韓國媒體報導，2022 年杭州亞運《英雄聯盟》電競金牌得主、Gen.G 職業選手「Ruler」近日傳出稅務爭議，根據韓國國稅法令資訊系統公布資料顯示，Ruler 因向父親支付人事費用，以及雙方之間涉及「股票名義信託」問題而遭課稅處分，對此他曾向韓國租稅審判院提出申訴，但最終遭到駁回。

▼韓國亞運金牌Ruler捲避稅爭議。（圖／翻攝自lolesports）▲▼Ruler。（圖／翻攝自lolesports）

對此，Ruler 經紀公司 Supergent 發表聲明指出，相關資金在發生當時已全額依法繳納所得稅，屬於選手個人資產，本次事件為資產管理過程中的行政疏失所導致的課稅問題。然而，韓國國稅廳仍認定其行為構成逃漏稅，針對支付父親人事費用一事，Ruler 主張其父自 2018 年起至約 3 年間曾擔任其經紀人角色，不過，稅務機關認為相關證明資料不足，未能證實其父確實履行經紀職責，因此不承認該筆支出為必要費用。

股票名義信託部分，稅務機關也認定未能證明不存在避稅意圖，指出在所有活動均由戰隊管理的情況下，並無另行支付經紀費的必要，且名義信託缺乏除節稅以外的合理理由。

Supergent 補充表示，雖無實際贈與意圖，但因名義信託問題仍被課徵具懲罰性質的贈與稅，且相關稅款已全數繳納完畢，相關資產也已全數回歸至選手本人名下。此外，公司強調 Ruler 父親自其練習生時期起即負責場外事務，在正式經紀制度建立前，也曾協助處理合約等代理工作，公司最後向粉絲致歉，表示將強化管理制度以防止類似事件再次發生。

值得注意的是 LCK 規章中明確規定，若選手涉及稅務機關調查，聯盟可視情況採取包含禁止出賽在內的處分措施。隨著 LCK 即將於 4 月 1 日開幕，衛冕冠軍 Gen.G 是否面臨陣容變動風險仍有待觀察。

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