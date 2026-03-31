ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

遊戲大廠Konami連5年加薪！新鮮人起薪漲29%　每月31萬日圓

記者楊智仁／綜合報導

遊戲大廠 Konami宣布，將調整日本國內員工薪資制度，包含新進員工與現有員工皆將受惠，進一步強化人才與留任策略，根據官方公告，未來大學畢業新進員工的起薪將調升至每月 31 萬日圓，較 2023 年 2 月的 24 萬日圓大幅提升約 29%。Konami表示，此舉旨在提供更具競爭力的薪資條件，打造讓優秀人才能安心發展、提升工作滿意度的職場環境。

▼遊戲大廠Konami連5年加薪。（圖／翻攝自Konami）▲▼Konami。（圖／翻攝自Konami）

此外，公司也同步宣布將為全體員工每月加薪 5000 日圓，這已是 Konami 連續第 5 年實施全面調薪，官方指出，自 1969 年創立以來，集團持續透過提供創新產品與服務來創造娛樂價值，而企業競爭力的核心正是「人才」。Konami進一步強調，未來將持續投資於人力資本，包括此次調薪在內，目標是提升員工投入度，並透過多元人才驅動創新，持續打造更優質的產品與服務。

在經歷一段以《eFootball》與經典合輯為主的相對低調時期後，Konami 近年逐漸重返市場焦點，多個知名 IP 陸續回歸。其中《沉默之丘2 重製版》重製版與《沉默之丘 F》皆在市場與評價上取得亮眼成績。另外，經典吸血鬼題材系列《Castlevania: Belmont’s Curse》也宣布回歸，同時 Konami 也持續推動《潛龍諜影》系列重製與合輯計畫。隨著經典 IP陸續復甦，加上人才投資與薪資制度優化，Konami 正積極布局未來成長動能，試圖在全球遊戲市場再創高峰。

關鍵字：Konami

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

推薦閱讀

下檔前一周達標！《鬼滅之刃》票房破400億日圓　穩居歷史第二

《英雄聯盟》韓國亞運金牌Ruler捲避稅爭議...申訴遭到駁回

遊戲大廠Konami連5年加薪！新鮮人起薪漲29%　每月31萬日圓

寶可夢明耀之星推銀河系列！「超極巨化」新戰鬥系統玩家期待

Faker登韓流影響力前五與IU齊名...韓政府明星調查榜單出爐

VT花宮莉歌性轉插畫撞臉葛葉　「白髮虎牙」遭批抄襲本人秒致歉

下載破億但玩家留不住...《寶可夢TCG》開發商坦言仍無解

搜尋第一是陷阱？《天堂》假網站下載中毒　全台恐破10萬點擊

日小學生最想當「直播主」...長大志向轉現實「公務員」最熱門

《科學超電磁砲》漫畫19年正式完結　網：炮姐也變童年回憶了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢TCG》下載破億但玩家留不住

VTuber突爆不幹了！

韓國亞運金牌Ruler捲避稅爭議

《科學超電磁砲》漫畫19年故事完結

Faker登韓流影響力前五與IU齊名

寶可夢明耀之星推銀河系列

遊戲大廠Konami連5年加薪

任天堂新定價、數位版比實體便宜

VTuber花宮莉歌性轉插畫撞臉葛葉

《天堂》假網站下載恐中毒

最新新聞

《鬼滅之刃》票房破400億日圓

韓國亞運金牌Ruler捲避稅爭議

遊戲大廠Konami連5年加薪

寶可夢明耀之星推銀河系列

Faker登韓流影響力前五與IU齊名

VTuber花宮莉歌性轉插畫撞臉葛葉

《寶可夢TCG》下載破億但玩家留不住

《天堂》假網站下載恐中毒

日小學生最想當「直播主」

《科學超電磁砲》漫畫19年故事完結

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366