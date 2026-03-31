遊戲大廠Konami連5年加薪！新鮮人起薪漲29%　每月31萬日圓

記者楊智仁／綜合報導

遊戲大廠 Konami宣布，將調整日本國內員工薪資制度，包含新進員工與現有員工皆將受惠，進一步強化人才與留任策略，根據官方公告，未來大學畢業新進員工的起薪將調升至每月 31 萬日圓，較 2023 年 2 月的 24 萬日圓大幅提升約 29%。Konami表示，此舉旨在提供更具競爭力的薪資條件，打造讓優秀人才能安心發展、提升工作滿意度的職場環境。

▼遊戲大廠Konami連5年加薪。（圖／翻攝自Konami）

此外，公司也同步宣布將為全體員工每月加薪 5000 日圓，這已是 Konami 連續第 5 年實施全面調薪，官方指出，自 1969 年創立以來，集團持續透過提供創新產品與服務來創造娛樂價值，而企業競爭力的核心正是「人才」。Konami進一步強調，未來將持續投資於人力資本，包括此次調薪在內，目標是提升員工投入度，並透過多元人才驅動創新，持續打造更優質的產品與服務。

在經歷一段以《eFootball》與經典合輯為主的相對低調時期後，Konami 近年逐漸重返市場焦點，多個知名 IP 陸續回歸。其中《沉默之丘2 重製版》重製版與《沉默之丘 F》皆在市場與評價上取得亮眼成績。另外，經典吸血鬼題材系列《Castlevania: Belmont’s Curse》也宣布回歸，同時 Konami 也持續推動《潛龍諜影》系列重製與合輯計畫。隨著經典 IP陸續復甦，加上人才投資與薪資制度優化，Konami 正積極布局未來成長動能，試圖在全球遊戲市場再創高峰。