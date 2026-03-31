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寶可夢明耀之星推銀河系列！「超極巨化」新戰鬥系統玩家期待

記者楊智仁／綜合報導

兒童卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR（寶可夢明耀之星）》將於 4 月 2 日正式推出全新「銀河系列」，並同步展開「銀河 1 彈」。本次更新導入多項嶄新系統與更具魄力的戰鬥演出，包含「超極巨化」、「雙重招式」與「連擊」等全新玩法系統，讓戰鬥策略更加多變，對戰節奏也更加緊湊刺激。透過更加震撼的視覺演出與進化的遊戲機制，玩家將能體驗比以往更具臨場感的寶可夢對戰，同時享受更加豐富的卡牌收藏樂趣。

▲▼▼寶可夢。（圖／廠商提供）

「銀河系列」新增系統「超極巨化」，當寶可夢進行超極巨化時，不僅外型將變得更加巨大震撼，還能使出威力更加強大的超極巨化招式，為對戰帶來壓倒性的氣勢與攻擊力。「銀河 1 彈」中，「皮卡丘」、「噴火龍」、「耿鬼」等寶可夢皆能超極巨化，除了帶來更具臨場感的攻擊畫面外，也能對對手造成強力且震撼的傷害，讓對戰更加熱血沸騰。

▲▼▼寶可夢。（圖／廠商提供）

此外，「銀河系列」導入全新「雙重招式」系統，當派出可使用雙重招式的寶可夢時，在第一次使用招式時將觸發「雙重招式機會」。訓練家依照畫面指示，在正確時機按下雙重招式標記，即可讓同一隻寶可夢連續施展兩種不同招式，一次攻擊即可造成強大傷害，兼具爽快感與戰略性。

▲▼▼寶可夢。（圖／廠商提供）

另一項新增系統「連擊」，當派出可發動連擊的寶可夢時，首次使用招式將觸發「連擊機會」。依照畫面提示成功對準並停止於連擊標記後，場上的 3 隻寶可夢將一同發動連續攻擊，對對手造成大量傷害。訓練家可依據對戰局勢靈活運用連擊，雖然發動後寶可夢將進入疲累狀態，但若能掌握最佳時機，將可大幅提升對戰優勢。

同步登場的「MEZASTAR STATION TAIPEI」與「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」兩間專門店鋪，也已於 3 月 28 日起搶先發售「銀河 1 彈」，讓訓練家們體驗到全新系列內容。配合上市紀念活動，官方預計於 4 月起在全台設置 MEZASTAR 機台的店鋪內免費發放特別 MEZASTAR 卡匣「謎擬Q」，未能親臨高雄活動現場的訓練家也能參與領取，詳細活動資訊將於日後公布。

▲▼▼寶可夢。（圖／廠商提供）

關鍵字：寶可夢

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