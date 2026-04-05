玩動作遊戲有助現實駕駛技術？　英研究稱「玩家危機反應更快」

記者黃冠瑋／綜合報導

關於遊戲研究越來越多表明，恐影響著人們生活，像是玩《薩爾達傳說》更幸福、玩太多RPG恐得通關後憂鬱。如今一所來自英國大學學者又發表一項研究，證實遊玩動作遊戲能夠實際提升玩家在現實生活中的駕駛技術，在高負荷環境下，有助於玩家提高專注，強化認知反應，以此有效避開臨時危機。

▼玩動作遊戲有助現實駕駛技術。（圖／翻攝自《極限競速：地平線 5》）

根據外媒報導，這項研究是由一所名為英國安格里亞魯斯金大學（ARU）研究團隊，在交通心理學期刊上整合先前研究所發現，在眾多遊戲種類當中，特別是動作遊戲與競速遊戲，與駕駛技能之間呈現更明顯的正相關。由於當人在駕駛車輛時，需要高度複雜的多工處理能力，而這項能力恰巧在遊玩動作遊戲時，會不斷被訓練能為大腦認知帶來高強度負荷，以此提升大腦的執行控制與學習遷移能力。尤其特別強調，使用滑鼠鍵盤玩家會比使用PS5手把操作的玩家，獲得更多提升幅度。

不過，ARU研究團隊也有強調只是出於研究下得出的結論，在這當中也存在著一些變數，並非遊戲對駕駛能力的影響就是絕對，因此「駕駛技能提升」不等同於「更安全的駕駛」，一旦玩家超出自我安全認知，也存在一定危險行為。

另外，該研究也提出許多遊玩動作遊戲的玩家，大部分都在追求反應極致體驗，因此本身就相比那些不玩動作遊戲的人反應更快，所以該由研究很難釐清是否都是遊戲造就了這樣的反應能力，不過該研究仍替人類本身的理解、學習、推理和決策方面埋下非常重要的開端。