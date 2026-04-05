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受熊抱事件影響！TwitchCon祭出新規定　「配繩不拍」違者永禁

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著TwitchCon2026即將在5月於歐洲開幕，官方也為了確保避免再發生去年實況主Emiru熊抱事件，以及現場安全維護問題，因此祭出許多全新規定。其中就明確表示凡是有配戴指定掛繩的人，不得強硬拍攝，避免非自願入鏡的情況發生，同時實況主拍照也將採取事前預約制，違規者恐將面臨永久禁止參與活動權利。

▼TwitchCon祭出新規定。（圖／翻攝自Twitch部落格）

▲▼TwitchCon祭出新規定。（圖／翻攝自Twitch部落格）

關於TwitchCon起初目的是在於，讓參與者可以會遇到螢幕前不同的主播，打破了螢幕限制，讓原本僅在網路互動的實況主與社群能面對面交流。然而隨著去年十月爆出，實況主Emiru在其中一次見面會上遭到惡徒騷擾，未經她同意就上前擁抱她，以及鐵鼠（Ironmouse）、Henya 與 Chibidoki 等虛擬實況主遭到無禮對待。種種事件發生後，讓許多實況主都對TwitchCon失望透頂。

不過如今隨著TwitchCon2026即將在5月於歐洲鹿特丹開幕，Twitch官方向參與者保證，他們正在投入大量資金，以確保為所有人提供一個安全有趣的環境，因此將制定針對實體交流直播的專門政策以及更新後的見面會規則。其中一個最大改變是，基於先前部分互動實況主，常會以隨機路人的反應作為創作素材而引發爭議，參與者可以選擇佩戴表明他們不願意出鏡的掛繩。這也意味著實況主將不得採訪或接近佩戴指定掛繩的人，避免非自願入鏡的情況發生。如果違反此規則，官方將根據嚴重程度，從被暫時禁止在TwitchCon剩餘時間內進行直播，到被永久禁止參加未來TwitchCon等。此外，場館的特定區域也將設定「禁止錄製、禁止直播」的標誌。

另外，為了方便觀眾與主播見面，TwitchCon將禁止現場排隊，所有見面會均需提前預約，此舉旨在幫助工作人員更好地控制現場人數，營造更可控的環境，保障主播和粉絲的安全舒適。此外，TwitchCon還計劃在未來改進見面會的佈局和流程，例如更好地分隔嘉賓和觀眾。同時，TwitchCon也將加強安全措施，提升現場維安員工素質，確保先前事件不再發生。

關鍵字：實況主TwitchCon

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