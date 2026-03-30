搜尋第一是陷阱？《天堂》假網站下載中毒　全台恐破10萬點擊

記者楊智仁／綜合報導

台灣網路資訊中心 ( TWNIC ) 近日公布資安調查，揭露一起針對經典線上遊戲天堂玩家的網路攻擊行動，駭客集團不僅打造高仿官方網站，還透過搜尋引擎優化（SEO）手法，將假網站推上搜尋結果首位，誘使玩家下載含有惡意程式的安裝檔，進一步入侵使用者電腦。

▼台灣網路資訊中心近日公布資安調查。（圖／翻攝自TWNIC）

根據調查，事件起於國外論壇出現警示貼文，指出有假冒 NCSoft 遊戲啟動器「Purple」的網站出現，由於該假網站使用「.tw」網域，屬於 TWNIC 管理範圍因此主動展開追查。分析發現，駭客刻意使用與官方高度相似的網址名稱，並透過 SEO 操作，使假網站在 Google 搜尋結果中排名甚至高於官方頁面，大幅提高受害風險。

進一步調查顯示，該網站外觀幾可亂真，並提供下載所謂的遊戲啟動器，但實際上安裝檔已被植入後門程式，一旦玩家下載並執行系統將遭植入惡意腳本，不僅能繞過防毒機制，還可能被安裝遠端控制工具，使駭客得以在遠端操控受害電腦，造成個資與帳號安全風險。

TWNIC指出，駭客手法不僅止於假官網，更進一步鎖定玩家使用習慣，考量《天堂》老玩家對練等效率的需求，駭客同步建置假冒「遊戲輔助工具」與外掛相關網站，全面性佈局攻擊場景，顯示其對玩家族群有高度了解與針對性操作。透過網域資料追蹤，TWNIC亦發現該駭客集團註冊多個與知名服務高度相似的網域名稱，疑似用於未來或過去的釣魚攻擊行動，範圍涵蓋通訊軟體、加密貨幣錢包及影音播放器等熱門服務。

從流量數據推估，該假網站已累積數百次以上 DNS 查詢紀錄，以TWNIC掌握的流量占比推算，全台可能已有超過 10 萬次連線紀錄，潛在受影響人數不容小覷。TWNIC 目前已封鎖多個惡意網域，同時提醒民眾，下載遊戲或相關工具時務必確認官方來源，避免透過搜尋結果直接點擊不明連結，同時應提高對仿冒網站與可疑檔案的警覺，以降低資安風險。