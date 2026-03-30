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日小學生最想當「直播主」...長大志向轉現實「公務員」最熱門

記者楊智仁／綜合報導

日本學研控股旗下研究機構學研教育綜合研究所近日公布最新調查，針對幼兒至高中生的生活樣態、未來志向與理想人生進行分析，結果顯示，隨著年齡增長，學生對職業與人生價值的看法出現明顯轉變。

▼進入小學後職業選擇開始受到數位時代影響。（示意圖／資料照）▲▼任天堂,Nintendo Live,Switch主機,Switch示意圖。（圖／記者樓菀玲攝）

職業志向方面，幼兒階段仍以具體且帶有憧憬色彩的職業為主，例如甜點師、警察與消防員，同時也不乏將動畫或影視作品中的角色視為未來目標的情況，顯示其想像仍與興趣與媒體內容緊密連結。進入小學後，職業選擇開始受到數位時代影響，「網路直播主」躍升為最受歡迎的選項，超越傳統職業，反映出影音平台與社群文化對兒童的影響力持續擴大。

然而到了中學階段，學生的志向逐漸轉向現實與穩定，「公司職員」、「公務員」與「教師」等職業成為主流選擇。這樣的趨勢在高中階段更加明顯，穩定就業與長期發展被視為更重要的考量，同時醫療與科技相關職業亦維持一定吸引力，顯示學生在面對未來時，開始將現實條件納入評估。

除了職業選擇外，調查也揭示學生對理想成人形象的看法變化。小學生多半重視人際關係，例如待人友善、擁有朋友以及重視家庭，反映其價值觀仍以情感連結為核心。隨著年齡增長，中學生開始強調「做自己」與生活自由，顯示自我認同逐漸成為關鍵。而到了高中階段，「享受興趣」、「自由生活」以及「擁有足夠經濟能力」成為主要目標，顯示對生活品質與現實條件的關注進一步提升。

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