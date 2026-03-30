Epic大裁員千人包含罹癌員工...治療期間失去保險　CEO道歉了

記者楊智仁／綜合報導

美國遊戲公司 Epic Games 近期大規模裁員千人引發關注，其中一名任職 7 年的技術寫作人員 Mike Prinke，在罹患末期腦癌治療期間遭解雇，失去醫療與人壽保險保障，其家庭困境引發外界討論。

據外媒報導，Prinke 原本透過公司取得醫療保險，但在裁員後不僅失去收入來源，也失去人壽保險保障，其妻子 Jenni Griffin 於社群平台發文求助，指出丈夫目前正接受末期腦癌治療，而因病況已被列為既有病史使其無法再申請新的保險。Griffin 表示，「這次裁員不只是讓我們失去收入，也讓我們失去他的壽險，當我面對即將失去丈夫的現實，同時也不得不思考喪葬費用、家庭開支，以及如何撫養孩子與照顧家庭。」

Epic Games在先前公告中指出，受影響員工將可獲得為期六個月的醫療保險延續，但對於 Prinke 一家而言，醫療之外的壽險與長期生活保障問題仍難以解決，據了解，Prinke 的病情在公司內部並非秘密，他過去需頻繁就醫，甚至接受預防記憶力衰退的特殊治療以維持工作表現。

對此，CEO Tim Sweeney 於社群平台 X 上回應表示，公司已與該家庭取得聯繫並將協助解決保險問題，他表示，「醫療資訊具有高度隱私性，並未納入此次裁員決策考量，我們對未能及早察覺並處理這起令人心痛的個案深感抱歉。」