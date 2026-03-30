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動森風川普喊「讓農業再度偉大」...白宮又挪用遊戲素材惹爭議

記者楊智仁／綜合報導

美國白宮與總統川普近日再度因宣傳手法引發爭議，白宮官方社群帳號於 3 月 27 日發布一段以 AI 生成的短影片，內容模仿人氣遊戲《動物森友會》風格，試圖傳達支持農民立場，但卻遭外界質疑為不當使用遊戲元素與政治宣傳操作。

▲▼動森風川普。（圖／翻攝自推特）

影片中，一名遊戲風格的川普在辦公室內喊出「讓農業再次偉大（Make Farming Great Again）」口號，隨後跑進一個類似《動物森友會》的虛擬世界，與多個可愛動物角色互動，影片最後出現經修改的《動物森友會》風格 Logo，並附上「國家農業周：感謝農民」標語。白宮隨後又發布一張圖片，展示川普遊戲角色與《動物森友會》角色同框，該圖被認為是以官方宣傳素材為基礎，透過 AI 與影像編輯工具進行合成與修改，並加入「讓農業再次偉大」等政治訊息。

此次貼文發布之際，正值川普於白宮接待數百名農民，並宣稱政府提供高達 120 億美元補助。事實上，這並非川普政府首次使用遊戲元素進行政治宣傳。過去其團隊曾挪用《最後一戰》與《寶可夢》的音樂與影像素材，本月稍早，白宮也曾發布一段使用《決勝時刻》擊殺動畫風格的影片，慶祝對伊朗的軍事行動，但該貼文隨後已被刪除。

對於相關行為，《寶可夢》官方曾公開表示，相關內容未經授權，亦未參與製作，並強調品牌宗旨不涉及任何政治立場，而《最後一戰》共同創作者 Marcus Lehto在受訪時更直言，政府挪用遊戲內容進行宣傳「令人作嘔」，並批評此舉「極度不當」。

關鍵字：川普

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