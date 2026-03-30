「JOJO、無職轉生、Re:0」眾多大作登場！Anime Japan情報一次看

記者楊智仁／綜合報導

世界最大規模動畫盛會《Anime Japan》於 3 月 27、28 日劃下句點，活動集結超過 200 家參展企業，展出約 300 部作品，並邀請超過 300 位業界人士與聲優登台演出。而當然說到《Anime Japan》最令人期待的肯定是眾多全新動畫情報，接下來就簡單來看這次有哪些令人矚目的作品。

▼Anime Japan 眾多人氣作品公開。（圖／翻攝自Anime Japan）

異世界人氣作《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》在希露菲、洛琪希篇章告一段落後，久違的紅髮降臨「艾莉絲修行篇」即將在 7 月 5 日展開放送，官方公開新一波宣傳影片，戶松遙以及稻田徹將參與配音演出，片頭曲則是大原ゆい子所演唱的「決意の唄」，影片中能看到艾莉絲離開魯迪後所踏上的旅程。

《Re：從零開始的異世界生活》第四季馬上要在 4 月 8 日放送，官方搶先曝光由 鈴木このみ feat. Ashnikko 演唱的片頭曲「Recollect」影片，第四季在飛揚的黃沙中，昴與愛蜜莉雅一行人即將前往神秘的賢者之塔，該篇章被認為是小說最精彩章節之一，打鬥融合文戲邁入下個高潮，世界秘密以及角色之間互動將有大幅進展。

長青系列《JOJO的奇妙冒險 飆馬野郎》目前確定第二季將自 2026 年內於 Netflix 平台全球獨佔先行上架，同時也公開了最新的前導 PV，第二階段選手必須挑戰長達 750 英里的荒漠，跨越人稱「惡魔掌心」的危險地帶，喬尼喬斯達與傑洛齊貝林繼續踏上這個艱難的挑戰。

三浦糀創作 JUMP 少年漫畫《青春之箱》，青春校園氣息、精緻畫風、大喜 / 千夏 / 小雛 深刻且細膩的人物感情塑造，讓作品擁有許多粉絲，這次 AJ 官方宣布第二季會在 10 月 4 日開播，預告中能再度感受到製作組的用心刻劃，美麗的千夏學姊與大喜兩人感情即將更進一步，新角色夢佳由 青山吉能 聲演。

鴨志田一所創作輕小說《青春豬頭》以思春期症候群產生神秘事件，咲太如何幫助身旁的人解決難題，沉重卻又感動故事引人入勝，美麗麻衣學姊更讓粉絲喊婆。如今動畫系列迎向完結，《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》劇場版預定日本 10 月 16日上映，神秘的霧島透子浮上檯面，在咲太驚訝表情中《青春豬頭》即將迎來最後的思春期症候群。

由 カルロ・ゼン 所創作、篠月しのぶ 插畫，最初於網路小說投稿網站「Arcadia」上投稿的作品《幼女戰記》，目前確定第二季動畫將於 7 月開播。系列睽違 7 年的新作，譚雅率領的「沙羅曼達戰鬥群」核心成員，包含自二〇三航空魔導大隊時期便並肩作戰的維夏、拜斯、格蘭茲等角色皆集結登場。

燦燦 SUN 輕小說作品《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》第二季預計於 2027 年播出，除了精美角色主視覺圖公開，前導預告中能搶先聽到艾莉莎、久世、周防有希、瑪夏等聲優們詮釋的角色簡介，原作者燦燦 SUN 先前也曾表示第二季原創內容都是由他親自操刀，請粉絲不要誤會。

《來自深淵》劇場版新系列第 1 部《覺醒的神祕》確定將在 10 月 23 日登上大銀幕，隨著深界六層「不歸之都」壞滅，法普妲受到莉可、雷格、奈奈祈一行人的邀請，前往深界七層「盡頭之漩」，更多資訊會在 5 月公開。

真不愧是暗影大人，逢澤大介所作的日本輕小説《我想成為影之強者！》中二主角隱藏自身力量，關鍵時刻展現無敵實力讓觀眾感受爽感。劇場版《我想成為影之強者！殘響篇》第二波特報影片公開，作品預計 2027 年上映，故事承接第二季來到熟悉的「日本」，不過如今日本早已遭到魔獸摧殘，在人類最後堡壘「彌賽亞」主角即將面對過去。

京都動畫製作的新電視動畫《二十世紀電氣目錄》 7 月 5 日放送，釋出第二波宣傳影片，本作舞台設定在與現實不同的架空歷史，故事設定在蒸汽機關發達的 20 世紀初京都，失去兄長、陷入失意的少年，與懷抱對亡母思念與悔意、虔誠生活的少女相遇後，展開一場冒險奇譚。

2022 年秋番眾多大作之中，《轉生就是劍》憑著精彩戰鬥場面、超可愛貓貓女兒「芙蘭」吸引許多粉絲觀看，舞台活動中，宣布了第二季動畫將於 10 月開播的消息，並且釋出了首波宣傳影片。

《相反的你和我》是阿賀澤紅茶創作的戀愛喜劇，自 2022 年在集英社旗下漫畫網路平台少年 Jump+ 開始連載，本季動畫化在動畫瘋超過一萬人評價中獲得五星滿分，青春高中生活中幾對個性相反的情侶們互動非常可愛，第二季也不需要等太久會在 7 月 5 日放送。

松井優征《擅長逃跑的殿下》第二季即將在 7 月開播，官方公開第二季主視覺與特別 PV，故事描述鎌倉幕府，因為深得信賴的幕臣「足立高氏」的謀反而滅亡，失去一切、被推入絕望深淵的幕府正統繼承人「北條時行」，在自稱是神的神官「諏訪頼重」的指引下逃出了化為焦土的鐮倉…，時行在逃亡到諏訪後遇見了值得信賴的夥伴，並慢慢累積奪回鐮倉所需的力量。

CLAMP 經典《魔法騎士雷阿斯》是 1993 年至 1995 年期間連載的日本作品，舊版動畫由 田村直美 所演唱知名主題曲〈ゆずれない願い〉更突破 100 萬張銷售。如今新版動畫確定會在 2026 年 10 月放送，三名角色將由「佐倉綾音、大久保瑠美、高橋李依」人氣聲優主演。