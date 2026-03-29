全球最大動畫展《AnimeJapan》首度移師大阪　300部作品展出

記者楊智仁／綜合報導

世界最大規模之一的動畫盛會《AnimeJapan》宣布將更換舉辦地點，2027 年與 2028 年活動將從東京移師至大阪舉行，這也是該活動自 2014 年創辦以來首次離開東京舉辦，主辦單位表示，《AnimeJapan 2027》與《AnimeJapan 2028》預計於大阪國際展示場登場，舉辦時間為 3 月 27 日至 30 日。

▼《AnimeJapan》首度移師大阪。（圖／翻攝自AnimeJapan）

《AnimeJapan》自創辦以來已舉辦 13 屆，是全球規模最大的動畫活動之一，每年吸引來自超過 100 個國家與地區、逾 15 萬人參與。以《AnimeJapan 2026》為例，活動集結超過 200 家參展企業，展出約 300 部作品，並邀請超過 300 位業界人士與聲優登台演出，以「動畫的一切，都在這裡」為主題，展現日本動畫產業的多元面貌。

▼Anime Japan 每年吸引眾多人潮。（圖／記者楊智仁攝）

對於此次更換舉辦地，主辦單位表示，此舉是為了讓更多來自日本各地與全球的觀眾接觸動畫魅力，官方指出，2025 年大阪舉辦世界博覽會（吸引大量國際訪客；加上大阪自古以來為對外交流的重要據點，因此選擇作為新一階段的舉辦城市。主辦單位進一步表示，未來將致力於打造「進化版 AnimeJapan」，不僅希望為曾經參與的觀眾帶來全新體驗，也期望讓西日本地區民眾能就近感受這場世界級動畫盛會。