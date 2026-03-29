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不到兩個月關服《PUBG: Blindspot》提前收攤...玩家數量不足

記者楊智仁／綜合報導

韓國遊戲公司 Krafton 旗下《PUBG: Blindspot》宣布將於 3 月 30 日停止營運，距離 2 月初開放搶先體驗尚未滿兩個月，便提前結束服務。開發團隊 ARC Team 成員 Sequoia Yang 表示，「經過審慎評估後，我們認為已無法持續提供原先在搶先體驗階段所期望達成的遊戲品質與體驗...，感謝玩家支持，團隊將暫時進行調整，未來希望帶來新的作品。」

▼《PUBG: Blindspot》提前收攤。（圖／翻攝自Steam）▲▼PUBG: BLINDSPOT。（圖／翻攝自Steam）

《PUBG: Blindspot》採免費遊玩模式，主打 5 對 5 俯視角戰術射擊玩法，強調團隊合作，儘管 Steam 評價整體偏正面，但多數人反映遊戲最大問題在於「玩家數量不足」，導致配對與遊戲體驗受限。在競爭激烈的服務型射擊遊戲市場中，本作未能成功吸引足夠玩家維持生態，最終走向停運。

目前該類型市場已有多款強勢作品，包括《絕地戰兵2》與《Arc Raiders》等，皆佔據玩家關注與市場資源。此外，由 Sony 與 Bungie 投入大量資源開發的《Marathon》，銷量也僅突破約 120 萬套，表現雖不算失敗，但仍低於市場預期，顯示該類型產品門檻與競爭壓力持續升高。

關鍵字：PUBG: BLINDSPOT

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