4月霸權預定！異世界千萬作《Re:0》片頭公開　網：最神篇章

記者楊智仁／綜合報導

異世界經典作品《Re:從零開始的異世界生活》幾乎每季播出都會成為該季霸權，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功。經過一年等待，第四季「賢者之塔」馬上要在 4 月 8 日放送，稍早 Anime Japan 舞台中也釋出片頭曲影片。

▼《Re:從零開始的異世界生活》第四季。（圖／翻攝自推特）

《Re:從零開始的異世界生活》小說系列突破 1600 萬本銷量，去年放送的動畫第三季「反擊篇」為大家帶來滿滿高水準戰鬥場面，主角團們分頭對抗大罪司教，不論是昴與愛蜜莉雅挑戰強欲、彷彿命運捉弄般的「劍鬼戀歌」、充滿謎團的暴食司教...配上最後 PTSD 結尾令人大飽眼福。第四季在飛揚的黃沙中，昴與愛蜜莉雅一行人即將前往神秘的賢者之塔，該篇章被認為是小說最精彩章節之一，打鬥融合文戲邁入下個高潮，世界秘密以及角色之間互動將有大幅進展。

隨著第四季開播在即，官方今日在活動舞台上搶先曝光了由 鈴木このみ feat. Ashnikko 演唱的片頭曲「Recollect」影片，昴 / 愛蜜莉雅 / 碧翠絲、雷姆 / 拉姆、安娜塔西亞 / 由里烏斯，眾人懷著各自的心事與目的前往賢者之塔，隨之而來名為夏烏拉神祕少女，還有一頭紅髮手持聖劍的男子，大罪司教的襲擊尚未結束，這次昴又會經歷怎麼樣的死亡。