再見殺老師！《暗殺教室》 劇場版全台上映　網懷念：已經10年了

記者楊智仁／綜合報導

由松井優征所著作品為原作改編的人氣動畫《暗殺教室》，陪伴無數觀眾成長、結合熱血、感動與歡笑的經典作品，在今年迎來了動畫十周年里程碑，《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》3 月 27 日於全台各大影城上映，也吸引不少觀眾回到影院重溫那段難忘的珍貴時光。

▼《劇場版 暗殺教室》全台上映。（圖／翻攝自アニメ公式チャンネル）

《暗殺教室》原作於 2012 至 2016 年連載於《週刊少年Jump》，累計發行量突破 2700 萬冊，這次《劇場版「暗殺教室」: 我們的時光》描述在 2 月底，考試已經結束即將迎來畢業的某一天，在政府愈加嚴苛的監視之下，三年 E 班的同學們回憶起和殺老師一同度過的這一整年，教室裡充滿了討論懷念話題的談笑聲。

另一方面，僅管寒假期間被暗殺者四人組追殺，殺老師仍舊一派輕鬆地躲過去了，殺老師為了捉弄那四人組來到他們光顧的一家居酒屋，卻意外拯救了那家店正被追債的盲目店主「梓」，以及店主女兒「螢」。經由與他們的相遇，殺老師再次體認到自身的命運，並更加堅定了自己要盡全力履行老師的職責直到最後一刻的決心。

今天又是新的一天，三年E班的同學們依舊為了在年底前暗殺掉殺老師而努力發動攻擊，殺老師則掛著微笑，邊化解攻擊邊稱讚著他們的成長。而在最後，殺老師留下了他完成的最後一項工作「畢業紀念冊」，書冊裡映照出了未來的模樣，故事接續到了系列最終章。

導演北村真咲表示，希望透過劇場版再度將這間教室帶給粉絲，同時展現大銀幕獨有的震撼；編劇上江洲誠強調，這將是一部「把當年沒能做到的事全補完」作品；角色設計樋上あや則邀請新舊觀眾一同進戲院，把這次體驗當作一次「同學會」。《暗殺教室》劇場版上映首日就吸引不少觀眾至影院觀看並喊到，「不知不覺十年了」、「看完之後想重新去補番」、「算是幾個短篇的合輯，不過有好多笑點」、「第一天早上去特典就沒有了」。

而為了慶祝《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》上映，台北京站、台中大魯閣及高雄大遠百三間威秀影城同步打造劇場版快閃店，看完電影後把滿滿的回憶用照片及周邊商品延續下去。