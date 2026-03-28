《葬送的芙莉蓮》黃金鄉篇製作確定　粉絲感動：一定要好好活下去

記者蘇晟彥／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》自開播來受到粉絲喜愛，第二季最終話【美麗的光景】在28日播畢，官方也順勢宣布《黃金鄉篇》確定以電視動畫的方式製作，預計在2027年10月播送，讓不少粉絲直呼，「雖然還要一年半，但一定會好好等下去！」

▼《葬送的芙莉蓮：黃金鄉篇》確定在2027年播出。（圖／Ｘ／『葬送のフリーレン』公式）



《葬送的芙莉蓮》第二季表現沒有讓粉絲們失望，超高製作品質，搭配作品細膩又深刻的人生體悟，讓動畫大受好評，目前在歐美動漫評分網站 MyAnimeList 更是獲得史上最高的 9.35 分。而經過近3個月播放，第二季來到尾聲，在第38話【美麗的光景】尾端浮現粉絲最愛的「黃金鄉篇」開端，也意味著圍繞在一級魔法使鄧肯的故事即將展開。

但不少粉絲原以為會以電影的方式上映，畢竟整個黃金鄉篇篇幅滿大，如果做成電影應該有機會與《鬼滅之刃》系列力拼票房，但官方在動畫播畢後立即宣布，《葬送的芙莉蓮》第三季「黃金鄉篇」確定以電視動畫的方式播出，預計在2027年10月登場。