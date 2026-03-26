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快訊／池袋寶可夢中心女店員遭襲　兇嫌「刺後自盡」現場急封鎖

記者蘇晟彥／綜合報導

根據日本媒體報導，池袋寶可夢中心（Mega Tokyo）發生襲擊事件，女店員在店內遭到陌生男子以尖刃襲擊頸部，目前昏迷送醫，而兇嫌在攻擊後也刺頸自盡，目前警方已經封鎖現場，後續寶可夢中心的營業時間也將有所調整。

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綜合外媒報導，在26日晚間位在東京池袋的寶可夢中心突有男子闖入，以尖刃刺擊女性店員頸部，隨即兇嫌也自刺頸部，兩人緊急送醫，送醫時皆陷入昏迷狀況。對此，當時店內仍有不少帶著小孩的民眾選購寶可夢商品，親眼目睹仍心有餘悸。

對此，根據最新報導，兩人皆已身亡，而池袋寶可夢中心在近幾日將調整營業時間，目前現場也已封鎖，不少民眾也在社群網站上傳相關現場畫面，詳情請至官方網站查詢。

關鍵字：寶可夢

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