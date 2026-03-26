《赤血沙漠》銷量破300萬！股價單日漲23%　有望提前達損益平衡

記者楊智仁／綜合報導

韓國遊戲公司 Pearl Abyss 近日股價出現顯著反彈，主因為旗下新作《赤血沙漠》在上市首周銷量突破 300 萬套，帶動市場信心回升，單日股價最高上漲 27.76%，有望提前達成損益平衡。

▼《赤血沙漠》銷量突破 300 萬套。（圖／翻攝自Steam）

《赤血沙漠》由《黑色沙漠》開發團隊打造，為一款開放世界動作遊戲，自公開以來即備受關注。不過遊戲上市初期評價呈現兩極，部分玩家批評其操作手感不直覺、劇情表現較為平淡。在 Steam 平台本作上市時為「褒貶不一」，但同時創下 248,530 人同時在線的高峰紀錄。

從商業表現來看《赤血沙漠》仍屬成功案例，遊戲在發售首日即賣出 200 萬套，但市場與投資人信心一度動搖，上市前評測分數影響下，Pearl Abyss 股價曾下跌 29.88%，而遊戲推出隔日又進一步下挫 9.78%。儘管如此，開發團隊持續針對玩家反饋進行調整，包括優化快速移動系統、改善操作手感，並新增部分據點的私人倉庫功能，使遊戲體驗逐步提升。

根據韓國交易所 3 月 25 日數據顯示，Pearl Abyss 股價較前一交易日上漲 9500 韓元（23.34%）收於 50,200 韓元 （ 26日再上漲 1.2% )。市場分析認為，近期公布「銷量突破 300 萬套」消息全面反映至股價表現，進一步提振投資人信心。業界普遍推測，隨著銷售表現優於預期，Pearl Abyss 已有機會跨越《赤血沙漠》長期開發所投入的成本門檻，提前達成損益平衡。

不過，本作也伴隨部分爭議，例如遊戲目前尚未支援 Intel Arc 顯示卡，官方已對不相容設備玩家提供退款機制。此外，亦有玩家指出遊戲部分美術素材疑似使用未揭露的 AI 技術，引發社群對資產使用透明度的討論，對於有意入手的玩家而言，或可觀望後續更新表現