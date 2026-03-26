《快打旋風》比賽爆紅！限40歲以上獎品「血壓計」　報名速額滿

記者楊智仁／綜合報導

一場限定參賽者年齡須滿 40 歲以上的《快打旋風6》線上賽事近日在網路上引發關注，不僅報名人數迅速爆滿，最終 MVP 的獎品更是別出心裁「一台血壓計」，讓網友笑喊超有創意。

▼40歲以上《快打旋風》比賽爆紅。（圖／翻攝自推特）

儘管過去已有研究指出，電子遊戲有助於提升記憶力與認知能力，但這場名為「Legacy Cup」的賽事則進一步將焦點放在熟齡玩家身上，打造專屬於 40 歲以上族群的競技舞台，「Legacy Cup」為日本全新舉辦的線上《快打旋風6》賽事，參賽資格限定年滿 40 歲玩家，無論是資深高手或休閒玩家皆可報名參加，不過，由於部分知名職業選手同樣已年過 40，整體競爭強度仍不容小覷。

賽事最初開放 128 名額卻在短短半天內額滿，主辦單位隨後將上限提高至 256 人仍迅速被搶光，最終擴增至 512 人，目前已有 397 名玩家完成報名，顯示出高度人氣。本次賽事由日本格鬥遊戲社群知名人士、同時也是執業醫師的 Dr. REKKA 籌辦，他長期致力於推動「讓醫療成為電競不可或缺的一環，如同傳統運動一般」。

Dr. REKKA 表示，「我們規劃這場比賽，是為了向持續投入格鬥遊戲的玩家致敬，同時也希望從 40 歲開始，提高大家對健康的關注。」獎品內容亦呼應健康主題，包含維生素 D 補充品、口腔護理用品、冷凍餐點，甚至還有頒發給「MVP 選手」的血壓計。