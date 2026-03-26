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《我推的孩子》最終季製作確定！第三季一小時結尾迎高潮

記者楊智仁／綜合報導

《我推的孩子》第三季為冬番人氣動畫之一，3 月 25 日晚間本季迎來一小時最終話，圍繞著阿奎亞還有露比的故事進入高潮。動畫播畢後官方也馬上宣布「第四季 Final Season 製作確定」消息，並釋出特報影片。

《我推的孩子》由 赤坂明原作、橫槍萌果作畫的漫畫 2020 年 - 2024 年連載，動畫第一季於 2023 年 4 月播出，搭配 YOASOBI 演唱破億神曲《アイドル》在全球掀起熱潮，同時帶動單行本累計發行量目前已突破 2,500 萬冊。此外，作品也陸續推出真人電視劇與電影改編，展現其跨媒體發展的強大影響力。

經歷了舞台劇篇之後，第三季聚焦在阿奎亞還有露比的復仇之路，動畫依舊維持著高品質製作水準，每集劇情緊張感塑造十足，面臨困境時也能清晰感受到角色崩潰感，以及演藝圈的困難之路。隨後官方宣布「第四季 Final Season 製作確定」象徵著《我推的孩子》即將迎向結尾，由於 2024 年作品完結時引起不小爭議，許多人也盼望著動畫是否會有改動，拯救即將到來的結局。

關鍵字：我推的孩子

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