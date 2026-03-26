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PlayStation又關工作室！成立不到一年新作終止...約50人被影響

記者楊智仁／綜合報導

Sony Interactive Entertainment（SIE）再度進行組織調整，宣布關閉去年才成立的遊戲工作室 Dark Outlaw Games。該工作室由前《決勝時刻》殭屍模式核心製作人 Jason Blundell 創立，如今成立未滿一年即告解散，引發業界關注。

▼PlayStation又關工作室。（圖／翻攝自 Dark Outlaw Games）▲▼Sony關閉工作室。（圖／翻攝自官網）

外媒報導 Dark Outlaw 原本正處於新作開發初期階段，但計畫已全面終止，這也是 SIE 第二度與 Blundell 分道揚鑣，其前一間工作室 Deviation Games 曾負責開發一款 PlayStation 專案，但最終遭取消並於 2024 年關閉。此外，記者 Jason Schreier 指出 SIE 此次裁員規模約 50 人，並波及 PlayStation 的行動遊戲部門。

值得注意的是，Dark Outlaw 已是 SIE 近兩個月內關閉的第二間工作室，稍早，SIE 才宣布關閉 Bluepoint Games。PlayStation 工作室負責人 Hermen Hulst 在內部信中表示，相關決策是因應「日益嚴峻的產業環境」。他指出，開發成本持續上升、產業成長放緩、玩家行為改變，以及整體經濟壓力，皆讓遊戲開發變得更加困難，「為了因應現實，我們必須持續調整與進化，確保在滿足當前需求的同時，也為未來做好準備。」

關鍵字：惡靈古堡

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