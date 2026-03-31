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VT花宮莉歌性轉插畫撞臉葛葉　「白髮虎牙」遭批抄襲本人秒致歉

記者黃冠瑋／綜合報導

日本個人勢VTuber花宮莉歌自從2014年宣布，從實況主「利香」身分轉為VTuber後，就掀起不少粉絲激動。對此，她近日也公開了自己委託繪師的「男版性轉形象」插畫，不過沒想到在發布後沒多久便遭到大量網友批評，原因竟是形象畫面太過類似彩虹社葛葉，讓花宮莉歌趕忙下架致歉，「這不是她的本意」。

▼VT花宮莉歌性轉插畫撞臉葛葉。（圖／翻攝自X／@hanamiya_rica）

▲▼VT花宮莉歌性轉插畫撞臉葛葉。（圖／翻攝自X／@hanamiya_rica）

事情其實是，在花宮莉歌所公開的「男版性轉形象」插畫中，可以清楚看到人物帶有白髮、紅眼、虎牙等特徵，不過仔細觀察便會發現整體氣質上，幾乎與彩虹社葛葉的經典造型一致，隨即便引起大量網友和葛葉鐵粉質疑根本就是抄襲。沒想到經過網友調查便發現，花宮莉歌所委託的繪師「7H」過去曾製作過許多葛葉相關同人作品，再加上手法極為熟悉，很像過去捲入抄襲爭議的繪師HAZE，所用調整只在部分地方作出修改，其餘與原圖極為類似。

面對排山倒海的批評，花宮莉歌也緊急下架插圖，並公開致歉「自己從來沒有提供過葛葉的圖片作為參考，也沒有講說要像誰，而這一切相似的結果都不是她的本意，但最終呈現出相似效果確實是事實」，因此她也認清這是認知上不足，畢竟作為委託人最終卻直接沒問題過稿，應該要承擔起部分責任。至於為何會委託「7H」，起初只是看中對方擅長繪製男性角色與白髮表現，溝通期間也有提到避免與他人過於相似，但沒想到卻出現此等事情，未來在監修與設計會讓她更加謹慎。

關鍵字：VTuber花宮莉歌葛葉

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