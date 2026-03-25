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營運10年《闇影詩章》即將關服！最後3個月盼玩家盡情享受

記者楊智仁／綜合報導

由 Cygames 開發的卡牌遊戲《闇影詩章》（Shadowverse）宣布，將於台灣時間 2026 年 7 月 1 日上午正式結束營運，為長達 10 年的服務畫下句點。官方同時表示，會透過正統續作《闇影詩章：凌越世界》（Shadowverse: Worlds Beyond）繼續譜寫新篇章。

▼營運10年《闇影詩章》即將關服。（圖／翻攝自官網）▲▼Shadowverse 。（圖／翻攝自官網）

《闇影詩章》作為《巴哈姆特之怒》衍生作品，於 2016 年 6 月起在全世界正式推出，長達 10 年營運期間中歷經多次重大更新與擴展，包含新增「復仇者」職業，並相繼實裝指定系列與無限制、2Pick 及雙職業混合等新形式，除此之外，亦結合豐富精彩的劇情推出共 32 彈卡包、超過 5000 張原創卡片，且與眾多充滿魅力的作品進行合作。

遊戲外方面《闇影詩章》創設獎金為 1 億日圓的「World Grand Prix」積極開拓電競賽事領域，並舉辦「Shadowverse Festival」等大型活動、推出TCG、播出動畫《闇影詩章》、《闇影詩章F》擴展世界觀。雖然遊戲《闇影詩章》10 年歷史將在此落幕，不過接下來仍會透過 TCG 遊戲與續作《闇影詩章：凌越世界》繼續寫出新的篇章。官方表示，距離服務結束尚餘約 3 個月，為使各位玩家直至最後一刻都能盡情享受《Shadowverse》，預定於遊戲內陸續舉辦各項活動。

關鍵字：闇影詩章

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